Vibo, furti d'acqua a Piscopio: scattano decine di denunce

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Pugno duro del Comune di Vibo contro i furti d’acqua sistematici nella frazione Piscopio con decine di denunce all’autorità giudiziaria. In azione Carabinieri e Polizia locale

VIBO VALENTIA – Stretta del Comune di Vibo e dei carabinieri sui furti d’acqua nella frazione Piscopio: stamani un blitz coordinato dagli agenti della polizia municipale e dai militari dell’Arma nelle varie zone della frazione – teatro spesso di denunce relative alla carenza idrica e alle manovre illegali nei serbatoi – ha portato all’elevazione di numerose contravvenzioni e denunce a seguito dei controlli nelle abitazioni e nei terreni agricoli.

Le operazioni iniziate all’alba, che vedono impegnate diverse decine di unità, sono attualmente in corso e proseguiranno per tutta la giornata.

Il Comune, dunque, ha deciso di porre un argine ai disagi patiti da buona parte della popolazione di Piscopio e ha quindi dato mandato ai vigili urbani di agire, chiedendo il supporto della Stazione carabinieri di Vibo. D’altronde, sistematicamente la frazione è alle prese più di altre con una perdurante carenza idrica, con i picchi che si raggiungevano durante il periodo estivo. Nel corso del tempo i controlli avevano portato a far emergere numerosi allacci abusivi, per lo più piccole tubazioni, che finivano per irrigare i campi e assetare il resto delle abitazioni. Adesso si è deciso di optare per un’azione radicale e procedere alle denunce.