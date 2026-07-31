Ancora una tragedia in spiaggia nel Vibonese, a Ricadi morta una donna

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Una donna di 38 anni è morta in spiaggia a Ricadi per un malore improvviso, è il quarto decesso in pochi giorni nel Vibonese

RICADI – Ancora una tragedia sulle coste del Vibonese. È il quarto decesso causato da un malore improvviso registrato nel territorio provinciale nell’arco di appena due settimane, una drammatica sequenza che continua a suscitare profonda impressione e preoccupazione. L’ultimo episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 31 luglio 2026 sulla spiaggia di Grotticelle, nel comune di Ricadi, dove una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua insieme al marito.

Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un infarto fulminante. Immediato l’allarme lanciato dai bagnanti, che hanno assistito alla scena, con il rapido intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso. I soccorritori hanno tentato a lungo di salvare la donna, praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare per circa trenta minuti. Nonostante ogni sforzo, però, non è stato possibile evitare il tragico epilogo. Momenti di grande tensione e commozione si sono vissuti sulla spiaggia, dove numerosi presenti hanno seguito con apprensione le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause del decesso. Secondo quanto si apprende, la donna lascia il marito e due figli, che si trovavano sulla spiaggia al momento della tragedia.

L’intervento dell’elisoccorso ha inoltre comportato il temporaneo impiego delle risorse dell’emergenza sanitaria, mentre lungo la costa vibonese risultava operativa una sola ambulanza. Le verifiche sull’accaduto sono tuttora in corso e ulteriori particolari potrebbero emergere nelle prossime ore.