Ricadi, precipita per diversi metri lungo un sentiero: soccorso a Praia Focu

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Un turista si era avventurato lungo un percorso scosceso a Ricadi in località Praia Focu ed è precipitato per diversi metri, soccorso ha riportato diverse fratture

RICADI – Momenti di apprensione questa mattina in località Praia Focu, nel territorio comunale di Ricadi, dove un turista di 42 anni di Sesto San Giovanni, nel Milanese, è precipitato per diversi metri mentre, secondo le prime informazioni, stava probabilmente tentando di intraprendere un sentiero particolarmente scosceso che dal promontorio del Giardino degli Dei conduce verso la spiaggia sottostante.

A dare l’allarme sono state alcune persone presenti nella zona, che hanno assistito alla caduta e richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti due elicotteri: uno dei Vigili del fuoco, impegnato nelle operazioni di recupero dell’uomo, e un secondo mezzo del 118, predisposto per il successivo trasferimento in ospedale.

Nello specifico l’intervento ha visto impegnati il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ricadi, gli operatori del Nucleo Saf e il personale aerosoccorritore, in un’operazione resa particolarmente complessa dalle caratteristiche impervie dell’area.

Le operazioni di soccorso sono durate diversi minuti. L’uomo era fortunatamente cosciente e i rocciatori del 115 lo hanno imbracato e riportato in sicurezza sulla spiaggia. Una volta messo in sicurezza su una lettiga è partito il trasporto presso l’elisoccorso del 118 che lo ha trasferito a Catanzaro. Non sarebbe in pericolo di vita ma comunque avrebbe riportato qualche frattura. Un miracolato, di fatto, visto quanto avvenuto.