Panda rubata a Vibo, inseguimento fino a Sant’Onofrio

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SANT’ONOFRIO (VIBO VALENTIA) – È terminato a Sant’Onofrio l’inseguimento di una Fiat Panda risultata rubata a Vibo Valentia. Due persone che si trovavano a bordo della vettura sono state bloccate da Polizia e carabinieri dopo aver tentato di abbandonare l’auto e proseguire la fuga a piedi.

L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 25 settembre, mentre nel centro abitato era in corso la festa della Santa Croce. A far scattare l’allarme era stata la proprietaria della Panda, che si era accorta del furto e aveva immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Decisivo si è rivelato il Gps installato sulla vettura, che ha consentito agli investigatori di seguirne gli spostamenti.

L’inseguimento da Vibo

La Panda è stata individuata inizialmente da una pattuglia della Polizia nel centro abitato di Vibo Valentia. A quel punto è scattato l’inseguimento, al quale hanno partecipato altre tre pattuglie della Polizia e tre auto dei carabinieri, impegnate nei servizi di controllo del territorio.

La vettura ha quindi imboccato la strada in direzione di Sant’Onofrio. Le forze dell’ordine hanno coordinato l’intervento cercando di impedire ai fuggitivi di trovare vie di uscita, fino a circoscrivere i loro movimenti nel centro abitato. Un’operazione resa più delicata dalla presenza di numerose persone per la festa della Santa Croce, in corso proprio nelle ore dell’inseguimento.

La fuga a piedi

La Panda è stata infine raggiunta e bloccata nei pressi del parcheggio comunale. I due occupanti hanno tentato di scendere dalla vettura e allontanarsi a piedi, ma sono stati raggiunti e fermati dagli operatori intervenuti. Dopo le prime identificazioni e gli accertamenti di rito, i due sono stati accompagnati in Questura.

La Panda è stata recuperata e sarà restituita alla proprietaria. Dell’operazione è stata informata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, alla quale sono stati trasmessi gli atti. La posizione dei due fermati è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’intervento, uno dei due sarebbe originario del Reggino, mentre l’altro sarebbe riconducibile a un centro dell’hinterland vibonese. Circostanze che dovranno essere ulteriormente verificate dagli investigatori.