Ricadi, corpo carbonizzato ritrovato in un’auto: La procura indaga per omicidio

2 minuti per la lettura

Corpo carbonizzato in un’auto a Ricadi: l’autopsia esclude il gesto estremo e la Procura di Vibo apre per omicidio e distruzione di cadavere.

RICADI (VIBO VALENTIA) — Svolta nelle indagini sul giallo di Ciaramiti, frazione di Ricadi, dove la Procura di Vibo Valentia ha iscritto un procedimento penale, ad oggi a carico di ignoti, per omicidio e distruzione di cadavere. L’inchiesta, inizialmente aperta senza escludere altre piste, ha preso adesso una direzione netta dopo che gli accertamenti medico-legali hanno dissolto i dubbi sulla dinamica della tragedia consumatasi nella notte del 3 agosto 2026.

I fatti risalgono alle ore notturne del terzo giorno di agosto, quando a seguito di «segnalazioni di alcune persone del posto» sul luogo dell’evento sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tropea unitamente ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ricadi. Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza del veicolo, all’interno del quale è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo.

L’ESAME AUTOPSICO SUL CORPO CARBONIZZATO RINVENUTO A RICADI, L’ESCLUSIONE DEL SUICIDIO E LA PISTA OMICIDIO

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia e del RIS di Messina, che hanno effettuato approfonditi sopralluoghi tecnici. A evidenziare alcuni sospetti è stato l’esame autoptico sulla salma. Come sottolineato dalla nota ufficiale della Procura, «l’esame autoptico della salma e i successivi elementi investigativi emersi fanno dubitare dell’ipotesi suicidaria». Spingendo così gli inquirenti a configurare formalmente i reati di omicidio e distruzione di cadavere.

LE PISTE INVESTIGATIVE E I CONTROLLI SUL PASSATO DELLA VITTIMA

L’area del ritrovamento è stata «posta sotto sequestro e passata al setaccio dalle forze dell’ordine al fine di rinvenire ulteriori elementi utili alle indagini». Gli investigatori stanno scandagliando ogni pista, concentrandosi in particolare sul contesto privato della vittima.

Al vaglio degli inquirenti vi sono «anche le telecamere di sorveglianza che insistono nella zona». Mentre nel quadro dei riscontri sono state condotte «diverse perquisizioni dell’abitazione della vittima, al fine di – dichiarano dalla procura di Vibo- individuare qualsiasi indizio che possa far luce sulla dinamica dei fatti». Gli elementi raccolti finora farebbero convergere l’attenzione «allo stato riconducibile all’ambito personale e relazionale dell’uomo, il cui – conclude la nota stampa della Procura- passato è oggetto di approfondimento».