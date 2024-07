Vibo, l'impegno del sindaco Romeo: a giorni la giunta comunale

4 minuti per la lettura

Al Comune di Vibo Valentia l’impegno del sindaco Romeo di ufficializzare la giunta prima del 18 luglio, data del primo consiglio comunale. “Nessun problema nella costituzione, questo clima grande collaborazione non deve essere scalfito da alcuna situazione particolare”

VIBO VALENTIA – “Non c’è alcun problema per la formazione della giunta comunale”. Enzo Romeo lo dice chiaramente nel corso della cerimonia del passaggio di consegne con l’uscente Maria Limardo. E anzi annuncia che sarà pronta entro la data del primo consiglio, prevista per le ore 18 del 18 luglio prossimo. Tuttavia tra le righe – ma non troppo – evidenzia che le scelte del primo cittadino non possono essere messe in discussione e che ci deve essere un clima di grande collaborazione che non può essere scalfito da alcuna situazione particolare. Ma andiamo con ordine.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Romeo ha dato atto all’amministrazione uscente che il lavoro svolto “darà la possibilità alla nostra amministrazione di lavorare in un certo modo e sono convinto anche che la collaborazione il confronto continuerà ad esserci tra persone che vogliono il bene di questa città e che quindi si confronteranno in modo estremamente democratico e aperto da grandi amici che siamo. Grazie per tutto ciò che hai fatto. Sicuramente sono stati cinque anni di grande impegno per cui è necessario, alla fine, alla chiusura di questo mandato, ritagliarsi un po’ di riposo. Grazie, grazie di tutto”. A margine il neo sindaco ha commentato che quello di ieri è un passaggio emozionale “che fa capire quanto sia importante essere il sindaco di questa città e quante responsabilità ci si si assume con questo incarico; ma – ha aggiunto – allo stesso tempo è un passaggio anche formale che la città deve vivere e che abbiamo vissuto stamattina insieme a voi”.

LA SITUAZIONE DEL COMUNE

Insediatosi da pochi giorni a palazzo Razza, Romeo ha iniziato a prendere visione della situazione annunciando una conferenza stampa a breve giro nella quale “illustreremo in modo dettagliato alla città le condizioni economiche, tutto ciò che è debito e risorse, queste ultime sono pochissime, anzi non ve ne sono. Persiste una situazione molto equilibrata che dovremo tenere a bada nei questi prossimi cinque anni per evitare che si possano avere risultanze negative per la città. Da un certo punto di vista, devo dire che in questi giorni ho vissuto nelle stanze di questo Municipio una vitalità e una grande voglia di impegno da parte dei dirigenti, funzionari e impiegati. C’è un clima di grande entusiasmo, c’è voglia di lavorare e ritengo che questa cosa sia estremamente positiva”.

A BREVE LA SQUADRA DI GOVERNO

La giunta comunale di Vibo arriverà al massimo entro la data del primo consiglio comunale, fissata, come detto, per il 18 luglio, anche se il sindaco Romeo spera “di poterla ufficializzare alla stampa e alla cittadinanza prima di quel termine, anche perché le mansioni e le funzioni sono tantissime. In questi giorni sono da solo ad assumere tutte le responsabilità, per cui voglio al più presto da condividerle con la squadra”.

NESSUN PROBLEMA MA

Romeo ha specificato che non vi sono problemi nella composizione della squadra di governo, compresa la presidenza del consiglio per la quale vi è una sorta di assalto alla diligenza, anche se qualche paletto lo ha voluto fissare: “Non ci sono assolutamente problemi. Per chi, come me, ha una grande esperienza politica tutto il dibattito di questi giorni rientra in una dialettica che in qualche modo è anche la ricchezza della politica stessa. Il confronto è sempre ricchezza, la possibilità di confrontarsi porta a definire delle linee sempre più strategiche e migliorative, per cui non c’è alcuna difficoltà, anche perché – ha specificato – ne sapete bene che poi quelle del primo cittadino sono determinazioni che non possono essere messe in discussione. Ovviamente il sindaco di una coalizione che si appresta ad amministrare dopo 14 anni vuole che questo clima sia di grande collaborazione e non venga scalfito da alcuna situazione particolare”.

QUESTIONE AMBIENTE

Sulle criticità ambientali (vedi pulizia spiagge, e sversamento liquami in mare dai torrenti) Enzo Romeo ha annunciato di aver già fatto dei passaggi col Corap: “Abbiamo in modo che si possa bypassare da un depuratore all’altro ciò che in qualche modo non si riesce a contenere, per cui stiamo cercando di mantenere sotto controllo questa situazione su Bivona che è importantissima e che deve essere sicuramente gestita in modo prioritario allo stesso tempo anche efficientando ciò che sono i sistemi. Certo, tutto questo non lo si può fare nel giro di 10 giorni ma la priorità resta anche perché, se vogliamo fare turismo sulle nostre coste, dobbiamo risolvere al più presto ogni problema. Tutto quanto avvenuto in questi giorni l’abbiamo gestito nel migliore modo possibile. Per la prossima estate l’impegno è di farlo in modo permanente”.