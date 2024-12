Tragedia a Pizzo, precipita col camper e muore sul colpo

1 minuto per la lettura

Un uomo di nazionalità ungherese precipita col suo camper a Pizzo e muore sul colpo. Gravemente ferita la moglie

PIZZO CALABRO (VV) – Tragedia questo pomeriggio a Pizzo Calabro. Un uomo di 65 anni, di nazionalità ungherese, alla guida di un camper precipita con lo stesso da un ponticello che attraversa la città di Pizzo, specificatamente nella discesa del quartiere Seggiola, e muore sul colpo. Il veicolo ha compiuto un salto nel vuoto di circa una mezza dozzina di metri finendo rovinosamente al suolo, lungo la strada sottostante. Gravemente ferita la moglie 61enne connazionale della vittima, soccorsa dal personale del Suem 118 e trasferita all’ospedale di Vibo. Sull’incidente sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause e l’esatta dinamica. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco.