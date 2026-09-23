Pizzo, dall’Asp di Vibo via libera ai lavori per il Centro di Salute Mentale

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L’Asp di Vibo ha approvato il progetto per i lavori di adeguamento degli spazi destinati al Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e al relativo Centro di Salute Mentale (CSM) presso la struttura sanitaria di Pizzo. Investimento da 560mila euro

PIZZO – Importante passo in avanti per il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio provinciale. L’Asp di Vibo Valentia ha approvato il progetto per i lavori di adeguamento degli spazi destinati al Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e al relativo Centro di Salute Mentale (CSM) presso la struttura sanitaria di Pizzo. Opera ufficializzata attraverso una delle ultime delibere firmate dall’ex Commissario Straordinario dell’Azienda sanitaria, Angelo Vittorio Sestito, previo parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, Ilario Lazzaro.

INVESTIMENTO DA 560MILA EURO

Il progetto, redatto dall’ingegnere Francesco Suriano dell’Unità Operativa Gestione Tecnico Patrimoniale diretta dall’ingegnere Michela Soriano, prevede un quadro economico complessivo pari a 562.796,30 euro.

Andando, quindi, a spulciare l’atto amministrativo, si evidenzia che, in ordine al dettaglio dei costi, l’importo per i lavori soggetti a gara ammonta a 376mila euro (di cui 127mila euro per la manodopera e 9mila euro per gli oneri della sicurezza). A questi si aggiungono le somme a disposizione dell’amministrazione sanitaria finalizzate all’acquisto forniture (100mila euro), Iva e spese tecniche e amministrative. Il Responsabile Unico del Progetto (Rup) sarà l’architetto Fabrizio Bruno Maiolo.

Con la validazione degli elaborati tecnici, l’Asp di Vibo procederà ora con i successivi passaggi per l’affidamento dell’appalto e l’avvio degli interventi. Questi consentiranno di restituire alla comunità di Pizzo e ai comuni limitrofi presidi e locali rinnovati, accessibili e adeguati alle esigenze dell’assistenza psichiatrica e territoriale.

Una struttura attesa non soltanto dalla comunità napitina ma da tutta la popolazione della provincia di Vibo. Una volta completati i lavori di adeguamento, si potrà pertanto contare su un punto di riferimento completamente funzionale all’interno dell’ospedale della città di Murat.