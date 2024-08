Scarico di liquami anche nell'Antonucci e altro materiale di indagine per la Procura di Vibo

2 minuti per la lettura

Un video eloquente immortala l’atto dello scarico di liquami nel torrente a Vibo Marina; nei giorni scorsi l’apertura di una indagine sul Sant’Anna ad opera della Procura

VIBO VALENTIA – Nuovi sversamenti di liquami, questa volta nel torrente Antonucci, a Vibo Marina, che pur non terminando in mare, in quanto tombato, finiscono per inquinare il terreno circostante e la spiaggia e che rappresentano ulteriore materiale di indagine per la Procura. In tal senso sui social circolano da qualche giorno un video e delle foto eloquenti dalle quali si nota chiaramente uno scarico con una portata importante e prolungato nel tempo fuoriuscire da sotto il viadotto che oltrepassa il corso d’acqua. Impossibile vederlo se non costeggiando l’argine dello stesso caratterizzato tra l’altro da una folta vegetazione, per lo più canneti, e dalla melma ristagnante di colore verde.

E sui social i commenti delle persone, il cui tenore è facilmente intuibile, sono inevitabilmente fioccati suggerendo agli autori del materiale fotografico e video di trasmetterli alle forze dell’ordine e alla magistratura .

Insomma, altro materiale per la Procura di Vibo Valentia che a quanto pare anche in questo caso ha drizzato le antenne dopo averlo fatto con il fosso Sant’Anna di Bivona con l’apertura di una indagine, attualmente a carico di ignoti, per risalire ai responsabili dello sversamento di liquami del corso d’acqua. E dopo la notizia dell’intervento della magistratura requirente e del dirottamento dei reflui in eccedenza dal depuratore “Silica”, sito a monte, a quello di Portosalvo, a valle, in effetti il torrente in questione presentava acque più chiare e certamente più pulite di prima.