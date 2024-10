Fungo record rinvenuto nelle campagne di Serra San Bruno

1 minuto per la lettura

Due ricercatori hanno rinvenuto un fungo record da 2,5 kg nel corso di una escursione tra le campagne che circondano Serra San Bruno. Il miglior spot per la festa del fungo la cui seconda parte è in programma il prossimo weekend

SERRA SAN BRUNO – Quale miglior spot per la “Festa del fungo”, la cui prima parte si è conclusa nei giorni scorsi mentre la seconda si svolgerà nel weekend della settimana entrante, di quello “firmato” da due appassionati cercatori che nel corso di una escursione tra le campagne circostanti la città della Certosa sono imbattuti in un esemplare record di un paio di chili. L’evento – se mai ce ne fosse bisogno – stimola ulteriormente gli amanti dei sapori a recarsi nei boschi conosciuti alla ricerca di questa prelibata specialità che in queste zone assume un gusto particolare.

Il 2024 si conferma, quindi, un’ottima annata per la raccolta dei prodotti del bosco in quanto nella mattinata odierna, 20 ottobre, due amanti del fungo hanno trovato un porcino di ben 2,5 kg, portato nel centro storico di Serra San Bruno, dove diversi curiosi si sono avvicinati per ammirarlo. È, come detto, sicuramente di un ottimo auspicio in vista della seconda parte della “Festa del fungo”, uno delle manifestazioni di richiamo nella provincia di Vibo Valentia, che però, a causa delle piogge di questi giorni, ha subito un rinvio al prossimo fine settimana. Il porcino, rinvenuto, in località “Schimienzi”, presenta delle dimensioni inconsuete, rese possibili dalle condizioni favorevoli per i miceli che ne hanno permesso la crescita. La sua “fine” è ormai segnata. Che dire di più? Buon appetito.