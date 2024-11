Tragedia sfiorata a Vibo per la caduta di un albero

2 minuti per la lettura

Momenti di paura ieri a Vibo per la caduta di un albero lungo il trafficato viale Affaccio: una tragedia sfiorata per la quale si dovranno cercare le cause

VIBO VALENTIA – Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri 13 novembre 2024 a Vibo città per la caduta improvvisa di uno dei maestosi pini che costeggiano il trafficatissimo viale Affaccio. L’albero alto una decina di metri ad un certo punto si è rapidamente inclinato finendo su uno dei furgoni presenti nel cantiere per la realizzazione di una rotonda stradale nell’ambito degli interventi finalizzati alla riqualificazione del tratto urbano della Statale 18.

Una tragedia sfiorata, come detto, perché non si registrano feriti e questo è un vero miracolo in quanto, come detto, la strada che costeggia il cantiere è particolarmente trafficata dalle autovetture in entrata nel capoluogo; bisogna stabilire le cause della caduta dell’albero, e capire se ci può essere una correlazione con gli interventi in corso, per la cui la rimozione si è immediatamente attivato il Comune di Vibo mentre al momento i lavori al cantiere sono sospesi.

«L’amministrazione comunale di Vibo Valentia – si legge in una nota diffusa dal Comune – sta monitorando la situazione relativa alla caduta del pino domestico lungo viale Affaccio, anche al fine di individuarne le cause».

«L’area è stata delimitata per consentire le operazioni di messa in sicurezza per la completa rimozione dell’albero. Operazioni condotte da personale dei Vigili del fuoco, coadiuvato da una ditta incaricata. Sul posto anche la Polizia locale, oltre agli assessori all’Ambiente, Marco Miceli, e ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, e la dirigente Lorena Callisti.

L’amministrazione comunale anticiperà a domani l’avvio dei controlli, precedentemente programmati, su tutti gli alberi ad alto fusto per verificarne lo stato di salute e il grado di tenuta. La sicurezza dei cittadini prima di tutto».