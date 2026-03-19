Maltempo nel Vibonese, il presidente L'Andolina: "Situazione drammatica"

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Il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, fa la conta dei danni legati all’ondata di maltempo nel Vibonese che ha provocato la chiusura di due strade per frana e cedimento della carreggiata e visti oltre una dozzina di interventi di somma urgenza. Ma adesso il problema sono i fondi: “L’ente ha dato fondo alle proprie risorse e se non arrivano i ristori non si potrà procedere alla pulizia delle strade per questa estate”

VBO VALENTIA – «La situazione è drammatica»; non usa mezzi termini il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, nel commentare gli effetti devastanti legati al maltempo nel Vibonese, nello specifico all’ultimo ciclone che si è abbattuto sulla Calabria, “Jolina”, e segnalare criticità che coinvolgono non solo la viabilità ma anche servizi, attività produttive e comunità locali e scuole come quanto avvenuto a Capistrano.

«In questa seconda giornata di eventi critici – spiega L’Andolina – le Preserre e l’Angitolano hanno subito pesantissime ripercussioni. La SP 47 Vazzano-Vallelonga è stata chiusa per cedimento della carreggiata, mentre la SP 53 San Nicola-Filogaso è stata interrotta per frana. Ci troviamo di fronte a una situazione che supera ogni previsione».

MALTEMPO: L’ANDOLINA ELOGIA IL LAVORO DEI CANTONIERI DELLA PROVINCIA

Il presidente ha voluto sottolineare l’impegno straordinario dei cantonieri e del personale tecnico: «Hanno lavorato senza sosta, affrontando frane, smottamenti e detriti. I turni sono stati massacranti e la loro disponibilità incondizionata ha permesso di tamponare emergenze che altrimenti avrebbero paralizzato intere aree».

L’Andolina ha inoltre evidenziato la collaborazione con la Protezione Civile regionale, anche se le risorse provinciali da sole non bastano più: «Abbiamo fatto tutto il possibile con gli strumenti ordinari e le somme urgenze, ma i danni sono così estesi che occorre l’intervento immediato di strutture superiori come l’Anas».

Il presidente Corrado L’Andolina

COMUNITà ISOLATE E RISCHIO PER LE ATTIVITà ECONOMICHE: SERVONO I RISTORI

Le chiusure stradali hanno provocato conseguenze immediate per cittadini e imprese. Alcuni comuni sono rimasti parzialmente isolati, con rallentamenti nel trasporto scolastico, nella consegna di beni e servizi e nell’accesso agli ospedali. L’Andolina ha anche lanciato un allarme sulla prossima stagione: «Se non arriveranno ristori, sarà impossibile garantire manutenzione ordinaria, decespugliamento e pulizia delle vie. Questo potrebbe compromettere la mobilità e la sicurezza già a partire dalla primavera-estate».

LE STRADE DEL VIBONESE COLPITE DALL’ONDATA DI MALTEMPO

Strade più colpite e interventi in corso. Oltre alla SP 47 e alla SP 53, la Provincia segnala criticità su altre arterie provinciali: SP 54 (Filogaso-Vazzano), SP 60 (Vazzano-Pizzoni-Ariola), SP 59 (Ciano-Potame), SP 73 (Soriano-Filogaso-S.S.182), SP 62 (Dinami-Monsoreto), SP 10 (Mileto-Dinami), SP 96 ex SS 536 di (Acquaro), SP 72 (Acquaro-Fraz. Piani), SP 38 (Montesoro-Filadelfia), SP 46 (Pietre Bianche-Polia-Monterosso), SP 49 (Polia-S.Croce), SP 61 (Sorianello-Contrada Prisa), SP 71 (Gerocarne-Ariola), SP 51 (Vallelonga-San Nicola da Crissa-SS 110).

In totale sono già stati effettuati oltre 12 interventi urgenti nei giorni scorsi, ma L’Andolina avverte che senza supporto esterno la capacità di intervento è limitata al 30-40% del fabbisogno reale.

Appello alle istituzioni e prossime mosse. «Abbiamo attivato la procedura straordinaria prevista dall’ordinanza regionale di protezione civile del 30 gennaio, richiedendo il supporto dell’Anas. Ma è urgente anche un ristoro economico da parte della Regione per consentire alle nostre squadre di continuare a operare e per evitare che le strade rimangano chiuse per settimane», ha aggiunto.

IL MONITO DI L’ANDOLINA: “SENZA FONDI LE STRADE DA CHIUDERE SARANNO MOLTE DI PIù”

Il presidente conclude con un monito sulla fragilità del territorio: «Questa ondata di maltempo mostra quanto sia vulnerabile il nostro sistema viario. Se le precipitazioni dovessero continuare, le strade soggette a chiusura potrebbero salire a 5-10. Serve un’azione coordinata e immediata per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e la tenuta dell’economia locale».