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Paura a Capistrano per il cedimento parziale dell’atrio della scuola in via Marconi a causa delle piogge. Il sindaco Marco Martino ordina la chiusura del plesso

CAPISTRANO – Il maltempo continua a creare disagi nel Vibonese e per puro caso non provoca una tragedia: a Capistrano è stato disposto il provvedimento di chiusura del plesso scolastico di via Marconi dopo il cedimento parziale dell’atrio retrostante dell’edificio, causato dalle forti piogge delle ultime ore di oggi, martedì 17 marzo 2026.

CAPISTRANO, CEDE ATRIO SCUOLA

La decisione è stata presa con un’ordinanza urgente dal sindaco Marco Martino, che ha informato la cittadinanza della situazione e delle misure adottate per garantire la sicurezza degli studenti.

«Il cattivo tempo non ci molla – ha dichiarato il primo cittadino –. Stiamo procedendo con un’ordinanza urgente alla chiusura del plesso scolastico di via Marconi per il cedimento parziale dell’atrio retrostante, causato dal maltempo».

L’amministrazione comunale ha inoltre predisposto il servizio di scuolabus per consentire il rientro a casa degli alunni. «Abbiamo messo a disposizione lo scuolabus anche per l’accompagnamento dei bambini», ha spiegato Martino.

IL SOPRALLUOGO

Nelle prossime ore, di oggi, martedì 17 marzo 2026, è previsto un sopralluogo con il dirigente scolastico e con i tecnici incaricati per verificare lo stato dei luoghi e accertare la stabilità della struttura. «Mi sono sentito con il dirigente scolastico – ha aggiunto il sindaco – e in mattinata effettueremo un sopralluogo insieme a tecnici e ingegneri per valutare la situazione e la stabilità dell’edificio».

Il Comune ha già annunciato l’avvio di interventi in somma urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza. «Interverremo con procedure di somma urgenza per ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi, affinché i nostri bambini possano studiare in completa sicurezza», ha sottolineato Martino.

Fino a nuove disposizioni il plesso di via Marconi resterà chiuso. Nel frattempo l’amministrazione sta valutando anche eventuali soluzioni temporanee per garantire la continuità didattica degli studenti qualora i tempi di ripristino dovessero prolungarsi.