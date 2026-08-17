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Questa mattina una tromba marina al largo della costa vibonese è stata avvistata Pizzo, incantando residenti e bagnanti.
Pizzo – Una spettacolare tromba marina si è formata questa mattina, 17 agosto 2026, nelle acque al largo della costa calabrese, diventando ben visibile da diversi centri del Vibonese e del Lametino. Un fenomeno atmosferico di grande impatto, osservato da più punti della costa e immortalato anche da Carmensissi Malfarà, gestrice di un lido dedicato alle persone con disabilità a Pizzo. Nel video, il vortice appare nettamente all’orizzonte: una lunga colonna scura e affusolata sembra scendere dalle imponenti nubi fino alla superficie del mare, assumendo la caratteristica forma a imbuto delle trombe marine.
TROMBA MARINA LO SPETTACOLO IN MARE E IL CONTRASTO CON IL CIELO TEMPORALESCO NEL VIBONESE
La scena è resa ancora più suggestiva dal cielo fortemente nuvoloso. La nube temporalesca sovrasta il mare mentre, al di sotto, la colonna vorticosa rimane ben delineata e visibile a distanza, creando un contrasto particolarmente scenografico. La tromba marina è stata osservata non soltanto dalla costa di Pizzo, ma anche da altri centri del Vibonese e del territorio lametino, dove numerose persone hanno potuto assistere al passaggio del fenomeno. Un episodio atmosferico spettacolare che ha attirato l’attenzione di residenti e bagnanti, con il vortice rimasto per diversi minuti ben distinguibile al largo prima di dissolversi. Le immagini raccolte restituiscono tutta la suggestione di un fenomeno naturale tanto affascinante quanto imponente.
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