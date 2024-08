Il Comune di Vibo affida l'appalto per le soste a pagamento

3 minuti per la lettura

Il Comune di Vibo ha affidato l’appalto per il servizio, della durata quinquennale, delle soste a pagamento che sarà avviato nel capoluogo e a Vibo Marina entro il prossimo settembre

VIBO VALENTIA – Entro il prossimo mese di settembre torneranno attive a Vibo e a Vibo Marina le soste a pagamento; il Comune ha infatti aggiudicato l’appalto, per un valore di 2,5 milioni di euro, alla ditta Movea Servizi Srl con sede a Nocera Superiore. A seguire tutto l’iter è stato il capo della polizia municipale, Michele Bruzzese.

Il nuovo bando reca con sé qualche novità rispetto al precedente. Intanto gli stalli (vale a dire i singoli parcheggi) sono in totale 995: di questi, 873 a Vibo città mentre 122 nella principale frazione. Il fatturato annuale stimato è di 500mila euro, mentre il canone concessorio è di 120mila a base d’asta, il tutto per una durata di contratto di 5 anni ed un importo indicativo massimo da versare dalla ditta al Comune, per la durata dello stesso, di 550mila euro.

LE AREE INTERESSATE DALLE SOSTE A PAGAMENTO A VIBO E VIBO MARINA E L’ENTITà DELL’APPALTO

Le vie e le piazze interessate nel capoluogo sono le seguenti: Via D. Alighieri (61 stalli), V.le Kennedy (56), Via Protettì (18), P.zza Aldo Moro (54), V.le Matteotti (36), Via A. De Gasperi (100), P.zza adiacente via Omero (82), Via Roma (7), C.so Umberto I (45), Via E. Gagliardi (35), Largo Intendenza (13), Via P. Colletta (16), Via L. Razza (9), P.zza L. Razza (25), P.zza del Lavoro (42), Via Terravecchia Inferiore (40), Via S. Maria dell’Imperio (27), Via S. Ruba, nei pressi Istituto Magistrale (20), Via M. Albanese (19), P.zza Spogliatore (71), Via J. Palach (55), Via Potiri (15), C.so Vittorio Emanuele III (27). Per quanto concerne Vibo Marina, le aree blu sono state individuate in Via Emilia (47), Via Stazione (35), via S. Parodi (40). Niente soste blu invece sul lungomare Cristoforo Colombo e Corso Michele Bianchi.

ORARI E TARIFFE

L’attivazione va dalle 8 alle 19.30 per Vibo città, dall’1 gennaio al 31 dicembre tutti i giorni, escluso festivi; dalle 8 alle 24 per Vibo Marina, tra l’1 maggio e il 30 ottobre sulle vie Emilia, Parodi, Stazione; dalle 8 alle 19.30 tutti i giorni escluso festivi, tra l’1 novembre e 30 aprile, limitatamente alle vie Parodi e Stazione.

Per quanto concerne le tariffe, la novità consiste nel non applicare la tariffa per i primi 10 minuti (per come proposto dall’allora consigliere comunale Gerlando Termini) che quindi saranno gratuiti (ma ci si dovrà dotare di disco orario). Resta sempre di 50 centesimi il costo per ogni ora, mentre il ticket giornaliero è di 4 euro. L’abbonamento mensile sarà di 50 euro; quello mensile ridotto (esponenti della Pubblica amministrazione, postali, Istituti di vigilanza, Asp) di 30. Previsti anche l’abbonamento (sempre mensile) per la seconda vettura residenti (25 euro) e quello per altre autovetture residenti (50 euro).

Esenti alcune categorie che potranno utilizzare i parcheggi per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie attività con le autovetture d’istituto: forze di Polizia; Protezione Civile, Ambulanze, Vigili del Fuoco e tutti gli altri autoveicoli di proprietà del Comune e infine i residenti sulla strada interessata (un’auto per nucleo familiare) dal parcheggio a pagamento che espongano regolare permesso rilasciato dalla società concessionaria. Gratuiti infine i parcheggi ai disabili negli stalli di sosta.