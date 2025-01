Jonadi, smottamento sulla statale 18, travolta un’auto

1 minuto per la lettura

JONADI (VIBO VALENTIA) – Momenti di paura questa sera, 29 gennaio 2025, intorno alle 18.30, nella frazione Nao dove a causa delle consistenti precipitazioni del primo pomeriggio, si è verificato uno smottamento di terreno che ha invaso una corsia della Statale 18 colpendo in pieno un’autovettura, una Dacia, che stava transitando in quel tratto proprio in quel momento. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per il conducente che è stato estratto dall’abitacolo in virtù dell’intervento dei vigili del fuoco mentre sul posto si è recato il sindaco Fabio Signoretta e il personale della polizia municipale unitamente alle forze dell’ordine.

Il maltempo ha provocato numerosi allagamenti anche nella città di Vibo con numerose strade divenute quasi impercorribili e diversi tombini saltati a causa della pressione dell’acqua ma anche in questo caso, disagi a parte, non si sono verificati problemi per l’incolumità delle persone.