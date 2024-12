La Cadi Srl concede solo 200mila euro di sconto su 3,6 milioni al Comune di Vibo

2 minuti per la lettura

Il Comune di Vibo parla di successo ma alla fine l’entità dello sconto concesso dalla “Cadi Srl” all’ente locale è di soli 200mila euro su un totale di 3,6 milioni che deve alla società dell’imprenditore Franco Cascasi

VIBO VALENTIA – Il Comune la fa passare per una vittoria ma di fatto, l’entità della somma transatta, è solo più di un decimo del totale, ad ogni modo, è pur sempre un risparmio per le casse dell’ente locale tant’è che il sindaco Enzo Romeo – che di fatto ha ereditato la mazzata da 3,6 milioni di euro – ha voluto ringraziare la controparte per la disponibilità: stiamo parlando della vicenda giudiziaria che per quasi 20 anni ha contrapposto Palazzo Luigi Razza (e quindi le varie amministrazioni che si sono succedute in quel tempo) e la società “Cadi Srl” dell’imprenditore vibonese Franco Cascasi.

LA CONDANNA DEL COMUNE DI VIBO A RISARCIRE LA “CADI SRL”

Nei giorni scorsi avevamo riportato la notizia che il Consiglio di Stato aveva di fatto condannato il Comune al risarcimento in favore della società di una somma di 3,6 milioni di euro per la mancata realizzazione di una nautica da diporto all’interno dello scalo marittimo di Vibo Marina. Una mazzata per le casse dell’ente che però ha tentato la strada della transazione. E alla fine ha raggiunto il risultato tuttavia esiguo. Sì, perché, per come riportato in esclusiva nell’edizione cartacea di giovedì, l’entità della somma transatta è solo di circa 200mila euro. Insomma, Palazzo Razza dovrà mettere sul piatto ancora 3,4 milioni, una cifra rilevante.

Ad ogni modo, nel corso della prossima seduta di consiglio comunale, fissata per sabato alle ore 9, sarà portato al vaglio dell’assemblea il punto del riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla vicenda “Cadi srl”.

A commento dell’esito della transazione le parole del sindaco Romeo che «senza entrare nel merito della lunghissima vicenda, che ha attraversato lustri e tante aule di tribunale», ha voluto esprimere «soddisfazione per come si sono conclusi i numerosi incontri avuti con la controparte ed il suo rappresentante, all’esito dei quali il Comune di Vibo Valentia è riuscito a ottenere una importante riduzione dell’importo dovuto». Certo, indubbiamente il risultato c’è stato anche perché, ripetiamo, l’attuale amministrazione non ha colpe sull’esito nefasto della vicenda giudiziaria, ma definire solo 200mila euro su un totale di 3,6 milioni “importante riduzione” forse è un po’ una esagerazione.

“EUIQLIBRI DI BILANCIO NON COMPROMESSI”

Ad ogni modo, il primo cittadino, ha voluto «ringraziare la controparte per la disponibilità dimostrata, nonché gli uffici per l’importante lavoro svolto. Anche perché è importante considerare come le risorse precedentemente accantonate dal Comune non fossero assolutamente sufficienti a coprire il debito, per come invece lasciato intendere, in maniera quantomeno incauta, alla luce delle trattative transattive in corso, dagli ex amministratori. Alla luce di ciò, posso oggi sostenere che il pagamento complessivo dell’esosa somma non comprometterà gli equilibri di bilancio», la rassicurazione finale di Romeo.