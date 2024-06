Comunali Vibo, Muzzopappa invita a sostenere Enzo Romeo

2 minuti per la lettura

Comunali Vibo, l’ex candidato sindaco del Centro Muzzopappa rompe gli indugi a tre giorni dal voto per il ballottaggio e si schiera con Romeo

VIBO VALENTIA – Franco Muzzopappa rompe gli indugi e a tre giorni dal voto del ballottaggio fa una dichiarazione che potrebbe rivelarsi decisiva. L’ex candidato sindaco del polo centrista ha infatti invitato a sostenere Enzo Romeo, a capo della coalizione progressista, contro Roberto Cosentino, che guida lo schieramento di centrodestra.

“Un invito a titolo personale”, precisa l’interessato, raggiunto al telefono, ma di un peso specifico enorme visto che l’area politica che ha condotto fino a sfiorare il ballottaggio ha preso il 30% dei voti, quindi quasi un terzo della popolazione, comprensiva di cinque liste (in tutto sei partiti e due entità civiche). L’altro giorno, presso la sede elettorale del noto penalista, si è svolta una riunione per decidere il da farsi anche perché si erano create divisioni tra chi era propenso ad appoggiare il centrodestra e chi lo schieramento opposto.

COMUNALI VIBO, MUZZOPAPPA SI SCHIERA AL FIANCO DI ROMEO

Adesso ci ha pensato Muzzopappa a mettere un punto fermo pro Romeo: “Chiaramente per tutta la campagna elettorale abbiamo sempre sostenuto che avremmo puntato ad un processo di cambiamento della città e delle forze politiche che finora l’hanno governata ma, non essendo riusciti a superare il primo turno, allora ritengo che questo cambiamento possa essere attuato da altre entità, nello specifico la coalizione guidata da Enzo Romeo”, ha detto, aggiungendo di “non aver avuto in questi giorni alcun incontro con il fronte progressista” e che la sua “decisione è solo frutto di un ragionamento politico. Non abbiamo chiesto nulla, né ci sono state fatte proposte. Il nostro è un voto libero, di responsabilità nella situazione esistente, per il bene delle persone che abitano la città e le sue frazioni”.

Adesso c’è da capire chi e quali forze asseconderanno l’invito dell’ex candidato sindaco del Centro, ma già alcuni esponenti, compresi quelli di primo piano, hanno manifestato – anche sui social – di concordare con questo intendimento. Il che rappresenta, indubbiamente, fieno fresco nella cascina di Enzo Romeo che si prepara con questo endorsement allo sprint finale. Intanto, ecco arrivare i primi distinguo. Salvatore Bulzomì, segretario regionale dell’Udc, si smarca e non si dice disponibile ad assecondare l’appello di Muzzopappa. “Intanto, mi preme precisare che non ci hanno coinvolti e abbiamo letto le affermazioni dell’avvocato Muzzopappa sulla stampa. Considerando, poi, che l’esperienza centrista si è esaurita al primo turno, come esponente di un partito che ha la sua naturale collocazione nel Centrodestra, non posso ufficializzare il sostegno a Roberto Cosentino, candidato a sindaco di Vibo Valentia”.