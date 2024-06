Comunali Vibo, tutte le preferenze dei candidati

7 minuti per la lettura

Elezioni comunali a Vibo Valentia, in 32 entreranno a far parte del civico consesso; ecco tutte le preferenze dei candidati

VIBO VALENTIA – Si sono concluse questa mattina (12 giugno 2024) da parte della commissione elettorale del Comune le operazioni di scrutinio delle preferenze assegnate agli aspiranti consiglieri comunali. In 32 entreranno a far parte del civico consesso ma i rapporti di forza si determineranno solo dopo l’esito del ballottaggio tra Roberto Cosentino, per il Centrodestra, ed Enzo Romeo per i progressisti in programma il 23 e 24 giugno prossimi. A seconda di chi vincerà andranno più o meno seggi.

Tuttavia, a prescindere dall’esito del ballottaggio, c’è già chi può festeggiare. Per il centrodestra sono sicuri di entrare nel consesso Serena Lo Schiavo e Vincenzo Porcelli (Forza Italia), Carmen Corrado e Giuseppe Calabria (Forza Vibo), Nico Console (Lista “Oltre”), Antonio Schiavello (FdI), Claudia Gioia (Vibo Unica). Per l’area di Centro la certezza è per Giuseppe Cutrulla e Danilo Tucci (Cuore Vibonese), Anthony Lo Bianco (Identità Territoriale), Maria Rosaria Nesci (Insieme al Centro) e per il candidato sindaco uscito sconfitto dal primo turno, Franco Muzzopappa.

Nel fronte progressista sono infine sicuri prossimi consiglieri Antonio Iannello e Anna Colloca per il Pd, Marco Miceli per il M5S, Marco Talarico e Maria Trapani per la lista civica “Progetto Vibo”.

Ecco nel dettaglio le preferenze ai singoli aspiranti consiglieri comunali anche se c’è da precisare che si tratta di dati al momento ufficiosi.

Il Tribunale infatti sta riesaminando le preferenze ottenute e pertanto potrebbero esserci ulteriori modifiche