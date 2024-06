Comunali Vibo, caos sulle preferenze: dubbi sui numeri e ricorsi in arrivo

2 minuti per la lettura

È caos sulle preferenze alle elezioni comunali di Vibo Valentia, in attesa di conoscere il nuovo sindaco a seguito del ballottaggio in molti denunciano numeri sbagliati e annunciano probabili molti ricorsi

VIBO VALENTIA – “In quella sezione ho preso 8 voti ma me ne sono stati riportati 0”. “Hanno assegnato 11 preferenze alla persona che nell’elenco sta sotto di me”. “Io ne avevo 18 che sono andati a quello che sta sulla riga sopra e me ne è stato trascritto solo uno”.

A Vibo è caos sulle preferenze dei singoli candidati al consiglio comunale. Tant’è che a distanza di quattro giorni dalla chiusura delle urne relative al primo turno che hanno consegnato il ballottaggio per il sindaco tra Roberto Cosentino (centrodestra) ed Enzo Romeo (Progressisti) non si hanno al momento dati certi. Ma dove si è formato il corto circuito? L’origine è plurima. Certamente, come ci riportano numerosi candidati, sarebbero presenti errori nella trascrizione dei voti durante le attività di scrutinio nei seggi e in qualche occasione è avvenuto in assenza di rappresentanti di lista che non hanno potuto contestare il dato. Altra circostanza la presenza di una cognomonimia in alcune altre liste che non ha certo favorito le operazioni in quanto si sono riscontrate preferenze recanti solo il cognome. Quindi, sulla base di quale criterio si è assegnato il voto a questo o a quel candidato?

COMUNALI A VIBO, È CAOS SULLE PREFERENZE

Al Comune poi è arrivata la copia verbali delle schede scrutinate per riassunto, mentre al Tribunale non solo le schede ma anche le tabelle di scrutinio e i verbali in originale. Secondo quanto hanno riferito ancora molti aspiranti consiglieri “danneggiati” il tribunale in questa occasione “si è limitato a riaprire solo i verbali, neanche le tabelle di scrutinio”. Il risultato finale è che i dati in possesso tra quest’ultimo e il Comune di Vibo sono differenti. C’è chi è riuscito a ricostruire il dato finale, ma molti altri no. Ciascun aspirante all’assemblea cittadina che magari si sta lottando un posto con il compagno di lista non può fare altro che chiedere un accesso agli atti del verbale e proporre ricorso al Tar.

E siccome ci sono diverse persone in queste condizioni è plausibile ritenere che a rivolgersi alla magistratura amministrativa saranno in molti. Col rischio che qualche consigliere possa anche cambiare in corso d’opera. Ma non è tutto. Alla lista “Cuore Vibonese” – la più votata in assoluto con quasi 2000 preferenze – a sostegno del candidato sindaco del Centro, Franco Muzzopappa, mancano soli 30 voti per prendere un consigliere in più. Ma, come detto, anche qui non c’è un dato definitivo per i 32 esponenti della stessa.