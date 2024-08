1 minuto per la lettura

La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha fatto tappa a Vibo Marina per una escursione lungo la Costa degli Dei per una breve vacanza

VIBO VALENTIA – Tappa vibonese per Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo e il suo staff che sono concessi una breve vacanza: ieri, domenica 25 agosto, la parlamentare è sbarcata al porto di Vibo Marina, ospite del pontile Marina Azzurra della famiglia Dragone. La massima carica politica dell’assemblea di Strasburgo si è amabilmente intrattenuta con i titolari e i dipendenti del pontile con i quali ha scattato qualche foto ricordo. Per la Metsola a disposizione una imbarcazione per le escursioni in giornata lungo la splendida Costa degli Dei prima di ritornare ai suoi impegni istituzionali.