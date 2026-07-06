Vibo, il sindaco Romeo blinda la Giunta e al M5s dice: «Non serve cambiare passo»

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Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia, torna sulle parole del Movimento 5 Stelle e blinda la sua Giunta. Poi affronta i dossier caldi: depositi costieri, rete idrica, mare pulito, commercio, gestione di parchi verdi e altro ancora.

VIBO VALENTIA – Nessuna crepa in maggioranza, nessun bisogno di cambiare rotta: il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo non usa mezzi termini e respinge al mittente la richiesta di un cambio di passo arrivata dal Movimento 5 Stelle. Ospite della trasmissione radiofonica Pagina Protetta, condotta da Nicolino La Gamba, il primo cittadino ha usato l’intervista come una vera e propria resa dei conti sui dossier più caldi della città: dai depositi costieri di Vibo Marina al debito comunale, dal porto al welfare nelle periferie. Un’ora di confronto serrato in cui Romeo rivendica i risultati ottenuti e scarica sulla Regione e sul Parlamento le partite più delicate ancora aperte.

IL SINDACO ROMEO BLINDA LA SUA GIUNTA

Romeo non ci gira intorno: quello del M5S non era un vero richiamo all’ordine, perché un cambio di passo, semplicemente, non serve. I ritardi su alcuni dossier ci sono, ammette il sindaco, ma non dipendono dalla volontà dell’amministrazione bensì da fattori esterni. Piena promozione per tutta la Giunta, con un avvertimento implicito a chi chiede accelerazioni: alcuni obiettivi richiedono fisiologicamente più dei due anni finora trascorsi dall’insediamento.

DEPOSITI COSTIERI A VIBO MARINA: LA PARTITA SI SPOSTA SU REGIONE E PARLAMENTO

Uno dei passaggi più delicati affrontati dal sindaco Romeo riguarda i depositi costieri di Vibo Marina. Romeo ha commentato le parole del presidente del consiglio comunale, Antonio Iannello — che aveva parlato di depositi sicuri ma bisognosi di uno studio di fattibilità — escludendo che dietro ci fosse una reale volontà di ostacolare l’azione amministrativa. Per il sindaco, il senso di quell’intervento era piuttosto un altro: il Comune ha ormai esaurito il proprio mandato sulla vicenda, e la palla passa ora agli studi di fattibilità economica necessari per realizzare la condotta sotterranea e bonificare l’area della ex Meridionale Petroli, una volta trasferiti gli impianti.

Sarà quindi compito della rappresentanza regionale e parlamentare reperire i fondi per la delocalizzazione dei depositi dal porto di Vibo Marina verso l’area industriale di Porto Salvo. Romeo rivendica il coraggio di aver avviato l’iter, ma chiede ora un contributo corale per costruire una visione nuova dello scalo marittimo.

l’INVESTIMENTO DI CASCASI E I IL SILENZIO SU ITALCEMENTI

In questo quadro si inserisce anche l’investimento dell’imprenditore Franco Cascasi per un pontile destinato alla nautica da diporto, che l’amministrazione sta cercando di accompagnare verso l’avvio dei lavori. Insieme al progetto di un acquario comunale e alla possibile valorizzazione del B-Waterfront, questi interventi disegnano — secondo il sindaco — un futuro diverso per Vibo Marina.

Italcementi in stand-by. Sul fronte dell’ex stabilimento Italcementi, il sindaco ha confermato che una parte del sito è stata acquisita da una società privata, ma al momento non risulta alcun contatto ufficiale che chiarisca le reali intenzioni di investimento.

ROMEO: “MARE PULITO GRAZIE AL LAVORO CON LA REGIONE”

Buone notizie invece sul fronte ambientale-marino: la qualità delle acque quest’anno è definita “eccellente”, frutto del confronto avviato lo scorso anno con la Regione. La soluzione individuata fin dall’inizio è stata quella di intubare il torrente Sant’Anna, per impedire che i reflui finissero nel suo letto. È in fase di completamento anche la condotta sotterranea, la cui inaugurazione è attesa nel giro di pochi giorni.

RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL’80%, MA SFALCIO IN AFFANNO

Sul capitolo ambiente, Romeo ha rivendicato il risultato dell’80% di raccolta differenziata raggiunto in città. Restano invece criticità nello sfalcio in alcune zone, legate alla carenza di squadre operative. Il sindaco ha comunque assicurato l’impegno di tutti gli assessorati per rendere la città “normale”, dalla cultura alla manutenzione, dai lavori pubblici all’innovazione tecnologica: a breve sarà attivato il progetto “Città di tutte le epoche”, che permetterà di consultare in digitale il patrimonio storico-culturale cittadino. Da qui la sintesi del sindaco: non un cambio di passo, ma un suo rafforzamento.

RETE IDRICA E PARCHI

Sulla rete idrica, Romeo ha ricordato il collasso registrato in una parte dell’area centrale della città, risolto grazie al coinvolgimento di esperti che ne hanno individuato la causa alla fonte.

Quanto ai parchi cittadini, il sindaco ha rivendicato un buono stato di manutenzione nonostante le risorse limitate: appena 220mila euro, una cifra che lo stesso Romeo definisce “irrisoria”. Pur ammettendo qualche carenza, ha sottolineato che nella maggior parte dei casi le aree verdi risultano ordinate e pulite.

IL SINDACO ROMEO: “DEBITO DEL COMUNE IN COSTANTE FLESSIONE”

Per quanto concerne il capitolo legato ai conti pubblici del Comune l’obiettivo dichiarato è chiudere il debito complessivo di 31 milioni di euro legato al patto salva-città e al riguardo il primo cittadino ha ha reso noto che tale somma è già stata ridotta a 25 milioni di euro.

PORTO VIBO MARINA: 40 MILIONI PER BANCHINE E DEMOLIZIONI

Sul fronte portuale, Romeo ha parlato di un confronto quotidiano con l’Autorità di Sistema Portuale. Da settembre partiranno i lavori sulle banchine e l’abbattimento dell’ex capannone Civam, resi possibili da una dotazione di 40 milioni di euro. Interventi che, secondo il sindaco, potranno favorire un incremento degli arrivi turistici. Sul fronte della mobilità, è già attiva una navetta con cadenza oraria lungo le Marinate, mentre resta allo studio l’ipotesi di una strada a scorrimento veloce tra Vibo Valentia e Vibo Marina.

IL SINDACO DI VIBO SUL COMMERCIO: “LA CRISI E’ NAZIONALE MA CI STIAMO MUOVENDO”

Riguardo al commercio al dettaglio, il sindaco ha inquadrato le difficoltà come un fenomeno di scala nazionale, legato al mutamento delle abitudini di consumo dei cittadini. L’assessore Ketty De Luca sta lavorando con i commercianti per individuare soluzioni, tra le ipotesi allo studio anche una catena di outlet lungo il corso cittadino e una maggiore differenziazione dell’offerta commerciale.

IL DIBATTITO SULL’UNIONE DEI COMUNI

Sul tema delle fusioni comunali, il sindaco preferisce parlare di “unione” sotto il profilo dei servizi. Un’eventuale integrazione con Jonadi, secondo Romeo, dovrebbe però nascere dalla volontà dei cittadini, e il ragionamento potrebbe estendersi anche a Stefanaconi, Sant’Onofrio e San Costantino Calabro. Un’unione che porterebbe a un centro di circa 60mila abitanti, con vantaggi economici, organizzativi e maggiori possibilità di accesso ai fondi comunitari.

LAVORI ALLA CHIESA DI S. MARIA E SU CORSO UMBERTO I

Sulla facciata della chiesa di Santa Maria, in piazza Luigi Razza, il sindaco ha chiarito che il restauro è di competenza della Diocesi, impegnata nella ricerca di fondi anche presso la Regione, con tempi tuttavia non brevi. Romeo ha comunque chiesto al vescovo di mettere in sicurezza la facciata, per consentire la riapertura della strada adiacente.

Quanto ai disagi legati ai lavori su corso Umberto – di cui il sindaco si dice consapevole, vivendo egli stesso nel centro storico – Romeo li ha definiti necessari. La ditta esecutrice ha richiesto 28 giorni per il consolidamento della cementificazione delle basole, termine in scadenza la prossima settimana: da quel momento la strada potrà essere riaperta.

PER IL WELFARE, 2,5 MILIONI PER RILANCIARE LE PERIFERIE

Sul fronte sociale, il sindaco ha ringraziato l’assessore Lorenza Scrugli per aver ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato al progetto “Io partecipo”, pensato per dare spazio, luce e servizi sociali alle periferie e alle zone più distanti dal centro cittadino.

L’APPELLO DEL SINDACO ROMEO AI VIBONESI: “AMATE LA VOSTRA CITTà, NON DENIGRATELA”

Il sindaco Romeo ha rivolto, infine, un appello diretto ai cittadini, invitandoli a superare la tendenza a sminuire e criticare Vibo perché “, “parlare bene di Vibo Valentia innescherebbe un circolo virtuoso capace di attrarre più visitatori”, ha affermato, definendo in conclusione la propria come un’amministrazione “di prossimità”, capace di ascoltare e dialogare con tutti, all’insegna — ha sottolineato — di un'”estrema” democraticità.