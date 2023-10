Nicotera, marcia indietro di Marasco, il sindaco revoca le dimissioni irrevocabili

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Nicotera Pino Marasco revoca le dimissioni presentate dopo la nomina della commissione di accesso agli atti

NICOTERA – Marcia indietro a sorpresa di Pino Marasco che revoca le proprie dimissioni, ben prima dei 20 giorni necessari per ripensarci. Il primo cittadino aveva deciso di lasciare la poltrona più importante di palazzo Convento dopo l’invio della commissione di accesso agli atti da parte del prefetto presso l’ufficio municipale. Una decisione – quella del responsabile dell’Utg – che aveva talmente colto di sorpresa l’amministratore locale che in un breve post sul proprio profilo Facebook, aveva annunciato le dimissioni: «Con grande amarezza e dispiacere per tutta la comunità, comunico che presso il comune di Nicotera si è insediata la commissione d’accesso agli atti. Conseguenzialmente a tale disposizione ho rassegnato immediatamente le dimissioni irrevocabili dalla carica di Sindaco», era stato il commento laconico.

Sembrava, dunque, che la decisione fosse dunque stata presa anche per via di quel termine “Irrevocabili” che non lasciava, almeno in quel momento, spazio a diverse interpretazioni. Ma evidentemente in politica ciò che si dice essere definitivo in realtà non lo è e pertanto, come detto, Pino Marasco ci ha ripensato annunciando di aver ritirato le dimissioni per tornare nuovamente a guidare l’amministrazione municipale. E anche questa volta l’annuncio arriva sui social, verso le 22 di oggi, 11 ottobre 2023. Marasco evidenzia che il ritorno sui propri passi nasce dagli appelli accorati della popolazione a restare in sella e a seguito di un incontro avuto con i componenti della propria maggioranza di governo.

NICOTERA, IL SINDACO MARASCO REVOCA LE DIMISSIONI: IL TESTO DELL’ANNUNCIO

Questo, dunque, il testo: “Dopo una settimana dall’avvenuto insediamento della commissione di accesso agli atti presso il nostro Comune e le mie successive dimissioni dalla carica di sindaco, ancora oggi non diminuiscono i messaggi di affetto e gli appelli accorati, da parte di tantissimi nicoteresi, affinché receda da tale decisione. Non rimanendo, pertanto, insensibile a questa grande ondata di solidarietà da parte dei miei concittadini e dopo aver riflettuto a lungo, ed essermi confrontato con i componenti della maggioranza, ho deciso per spirito di servizio verso la comunità di revocare le dimissioni dalla carica di sindaco”.

Marasco, dunque, salvo crisi politiche, resterà alla guida dell’esecutivo fino a quando non scadrà il proprio mandato (nella primavera del prossimo anno) o se non vi saranno decreti di scioglimento per infiltrazioni mafiose del civico consesso.