Mileto, il sindaco Giordano vara la giunta a 3 giorni dall'elezione

Il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, ha nominato la nuova giunta in tempi record: appena 3 giorni dopo l’elezione

MILETO (VIBO VALENTIA) – Neppure il tempo di completare la procedura di proclamazione che il sindaco appena riconfermato alla guida del Comune di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, brucia le tappe e nomina la nuova giunta. Del resto anche questo è parte del vantaggio di venire rieletto e di vedersi confermata dall’elettorato praticamente l’intera ossatura della precedente amministrazione.

Le urne hanno dettato una parola d’ordine: continuità. E il sindaco Giordano ha deciso di dare soddisfazione alle urne e dare continuità. Del resto la prima dichiarazione a caldo dello stesso Giordano è stata: «Vogliamo essere efficienti e lo saremo fin dall’inizio. Tutti uniti per raggiungere un unico obiettivo: continuare come promesso il grande lavoro fatto in questi anni».

Quindi, oggi 13 giugno, a 3 giorni dall’esito elettorale, probabilmente un record quanto meno nella storia cittadina se non oltre, Giordano ha emanato il decreto sindacale n. 1 con cui ha formato la prima giunta della seconda amministrazione Giordano. Nell’esecutivo che guiderà Mileto per i prossimi 2 anni e mezzo (è abbastanza sicuro che Giordano applicherà il criterio della rotazione come già fatto nella precedente consiliatura) entrando Domenico Pontoriero, Fortunata Dimasi, Francesco Ciccone e Carmela Vardaro. Tra questi, come ampiamente previsto Domenico Pontoriero ha ricevuto la delega di vicesindaco.

MILETO, GIORDANO VARA LA GIUNTA: TRE CONFERME E UNA NEW ENTRY

In sostanza una new entry è Carmela Vardaro al suo esordio in Consiglio comunale e da oggi anche alla prima esperienza in seno alla giunta. Per il resto Dimasi e Ciccone sono uscenti dall’ultima giunta della precedente consiliatura mentre Pontoriero ha rivestito il ruolo di vicesindaco e assessore nella prima parte del mandato concluso domenica scorsa. Una squadra di lavoro, come anticipato, che quindi si pone in diretta continuità con la precedente con l’obiettivo, ribadito in più occasioni dal sindaco Giordano, di chiudere il cerchio e completare un percorso che mira a rendere la “Città futura” una città presente.

Per quanto riguarda l’assegnazione delle singole deleghe ai 4 assessori si dovrà però attendere l’indizione del primo consiglio comunale che dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti (quindi entro il 20 giugno) e che dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. Un combinato disposto che di fatto garantisce che entro il mese di giugno il Consiglio e la Giunta saranno nel pieno delle loro funzioni.