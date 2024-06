Rombiolo, ecco chi entra in Giunta. Le nomine della neo sindaca

1 minuto per la lettura

E’ tempo di nomine per la neo sindaca Contartese, ecco chi entrerà a far parte della Giunta comunale di Rombiolo: rispettate le previsioni

ROMBIOLO – Le previsioni della vigilia sono state ampiamente rispettate: tre assessori “pescati” tra i consiglieri di maggioranza e una “esterna”.

Si compone così la nuova giunta comunale nominata dalla neo sindaca Caterina Contartese.

La quadratura del cerchio è stata trovata. A far parte dell’esecutivo municipale di Rombiolo sono stati, infatti, chiamati Fortunato Soldano (Sanità e Igiene pubblica, Protezione Civile, Polizia Municipale, Servizio Idrico Integrato), Giuseppe Navarra (Personale e Risorse Umane, Politiche per l’accesso ai Fondi Nazionali, comunitari e Pnrr, Edilizia residenziale, scolastica, pubblica e privata, Smaltimento rifiuti, Depurazione e Ambiente, Trasporti e Mobilità), Pietro De Rito (Bilancio, Tributi, Contenzioso).

E fin qui nulla di nuovo: l’ex sindaco Navarra per l’esperienza maturata in dieci anni alla guida dell’ente, il tecnico De Rito e il recordman di preferenze Soldano (in rappresentanza dell’area di Rombiolo centro, comprendente anche Moladi e Garavati). La sorpresa, semmai, è stata la nomina ad assessore esterno di Laura Papaianni, candidata non eletta nella lista “Rombiolo Futura”. Compagine che è prevalsa alle recenti elezioni amministrative su “Democratici in Movimento” e “Cambiamento per Rombiolo”. Papaianni si occuperà di Cultura, Associazionismo, Spettacolo e Pari Opportunità. La carica di vicesindaco è stata assegnata al primo degli eletti (174 preferenze), ossia Fortunato Soldano.

«Siamo convinti – ha dichiarato la sindaca – di aver scelto un team all’altezza di amministrare questo territorio e di garantire la rappresentatività a tutte le frazioni nel governo locale. Fermo restando che si intende facenti parte della squadra anche coloro i quali, pur non essendo stati chiamati a farne parte, riceveranno delle deleghe. Perché tutti devono lavorare».