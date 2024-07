Vibo, Romeo pronto a varare la giunta, ecco i nomi

2 minuti per la lettura

Si attende l’ufficialità ma i componenti della prima giunta del sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo dovrebbero essere questi. Sull’assessore al Bilancio si stanno vagliando alcuni profili di elevato spessore

VIBO VALENTIA – Ormai in dirittura d’arrivo la costituzione della giunta che affiancherà il sindaco Enzo Romeo. Come riportato nel precedente articolo stamani si sta svolgendo un vertice tra i leader della coalizione progressista per individuare le figure che comporranno l’esecutivo. Secondo quanto è stato possibile apprendere questi dovrebbero essere i nomi e le rispettive deleghe. Si attende dunque solo l’ufficialità.

Loredana Pilegi in quota Progressisti per Vibo (vicesindaco); Stefano Soriano (Cultura), Vania Continanza (Scuola-Università) entrambi in quota Pd; Marco Miceli (Ambiente), Luisa Santoro (Innovazione Tecnologica), entrambi per l’M5S; Salvatore Monteleone (Lavori Pubblici), Lorenza Scrugli (Politiche Sociali), e Marco Talarico (Attività produttive) gli ultimi tre appartenenti al gruppo Progetto Vibo. Resta da sciogliere il nodo dell’assessorato al Bilancio che dovrebbe andare a un tecnico esterno. Attualmente vi è una rosa ristretta di candidati, in particolare uno di elevato spessore, ma sul punto il Sindaco Romeo si è riservato la decisione perché ha necessità di visionare qualche altro curriculum. Molto probabile che in questi giorni avochi a sé la delega per poi conferirla all’interessato al momento della designazione.

VIBO, I MOVIMENTI ATTORNO ALLA PRIMA GIUNTA DI ENZO ROMEO

Rispetto alle indiscrezioni di questi giorni escono di scena Michele Furci, attuale coordinatore cittadino pentastellato e Laura Pugliese mentre entra la Continanza, docente di Latino e Greco del liceo classico Morelli di Vibo.

Ma gli incarichi non sono finiti qui. Subito dopo il primo consiglio il primo cittadino nominerà tre consiglieri delegati: Francesco Colelli (Pd) agli Spettacoli, Silvio Pisani (M5S) al Porto di Vibo Marina e Dina Maria Satriani (Pv) al decentramento e frazioni.

Queste nomine fanno sì che vi sia uno scorrimento in Consiglio: per il Partito democratico entra Umberto Lo Bianco; per il Movimento Cinque Stelle Angela Cutrullà; per Progressisti per Vibo Pasquale Michele Mercadante; infine per “Progetto Vibo” approdano nell’assise cittadina Filippo Paolì, Leoluca De Vita e Filippo Potenza.