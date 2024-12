Mileto, eletti sindaco e consiglio comunale dei ragazzi

3 minuti per la lettura

Eletti il sindaco e il consiglio comunale dei ragazzi di Mileto, Domenico Lico sarà il quinto studente a vestire la fascia tricolore e l’amministrazione Giordano lancia l’idea di una legge regionale che istituzionalizzi l’iniziativa in tutta la Calabria

MILETO (VIBO VALENTIA) – Il comune di Mileto saluta il suo quinto sindaco dei ragazzi: Domenico Lico è risultato eletto al termine delle procedure di voto che hanno visto confrontarsi ben 4 liste di candidati.

«Le 48 candidature a consigliere distribuite in 4 liste e con a capo i rispettivi 4 candidati a sindaco, – annuncia l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano – sono emerse in seguito ad un periodo di coinvolgimento, sensibilizzazione e ascolto, condotto presso l’Istituto Comprensivo locale, diretto dalla Dirigente Scolastica Luisa Vitale, e coordinato, dall’assessore ai servizi sociali Carmela Vardaro, dalla consigliera delegata Clarissa Conidi e dalla docente referente Maria Letizia Rettura».

Il neo sindaco dei ragazzi Domenico Lico era a capo della lista n. 2 Insieme per migliorare Mileto con 76 preferenze complessive. Dietro di lui Saverio Pontoriero che con la lista n. 3 “Per una scuola più funzionale” con 52 preferenze. Segue Carmine Tulino (Insieme per la scuola) con 42 preferenze e infine Domenico Lascala (Mano nella mano creiamo un mondo migliore) con 26 preferenze. Tra le curiosità della tornata elettorale anche la prima rielezione tra i consiglieri. Serena Spina, infatti, torna a sedere nel consiglio comunale dei ragazzi dopo il mandato espletato nell’anno 2022/2023.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI MILETO, I CONSIGLIERI ELETTI

Ecco l’elenco dei consiglieri eletti, a cui si aggiungono anche i tre candidati sindaco non eletti (Pontoriero, Tulino e Lascala) e le relative preferenze ottenute:

Emanuele CORSO 25 preferenze (scuola Secondaria Mileto); Chanel Pia EVOLO 18 preferenze (scuola Primaria Paravati); Serena SPINA 14 Preferenze (scuola Secondaria Mileto, al secondo mandato); Cristian VALENTE 13 preferenze (scuola Primaria Paravati) Rebecca IANNELLA 9 preferenze (scuola Secondaria Paravati); Santino LO BRIGLIO 6 preferenze (scuola Secondaria Paravati); Giulia INCOLLA’ 6 preferenze (scuola Primaria Mileto) Denise MACHEDA 6 preferenze (scuola Primaria Mileto) Rocco PROSTAMO 5 preferenze (scuola Primaria Mileto);

MILETO, IL PROGETTO DEL SINDACO DEI RAGAZZI PER RIAVVICINARE I GIOVANI ALLE ISTITUZIONI

«L’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi – ricorda l’esecutivo Giordano – rientra nel relativo progetto dell’Amministrazione comunale di Mileto, che tende ad avvicinare i giovani alle istituzioni sin dalla scuola primaria, già attuato a partire dal 2019». Ai lavori elettorali partecipano tutti i ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo nelle quarte e quinte classi della primaria e in tutte le classi delle scuole secondarie di Mileto e Paravati.

Soddisfazione per il buon esito dell’appuntamento, che ormai si va consolidando nel tempo, espressa da tutta l’Amministrazione Comunale Giordano. In particolare, l’Assessore alle Politiche Sociali, Carmela VARDARO, ha inteso ringraziare scuola e famiglie per la collaborazione prestata. Ma tutta l’amministrazione ha, in qualche modo, preso parte all’appuntamento elettorale, compreso chi si è cimentato nella presidenza di seggio (Assessori Francesco Ciccone e Fortunata Dimasi, Capogruppo di maggioranza Rachele Catagnoti, Vice Sindaco Domenico Pontoriero e Consigliera delegata all’Istruzione Clarissa Conidi.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA LEGALITÀ

Benché già nella giornata di ieri 13 dicembre si sia svolta la proclamazione degli eletti con la prima vestizione della fascia tricolore da parte del nuovo sindaco dei ragazzi Domenico Lico, la proclamazione ufficiale dei nuovi eletti e il “passaggio di fascia” dal sindaco uscente Cesare Direnzo al neo eletto Domenico Lico, è prevista durante la Manifestazione sulla Legalità di Martedì 17 Dicembre alla presenza del procuratore aggiunto di Cosenza Marisa Manzini, Vincenzo Chindamo e Joele Conocchiella, tappa conclusiva del precedente mandato del consiglio comunale dei ragazzi.

Nel corso della prima cerimonia di proclamazione il sindaco Giordano ha annunciato la volontà dell’amministrazione comunale di farsi promotrice di «una iniziativa presso la Regione Calabria, al fine di eleggere in tutte le scuole della regione, nella stessa giornata, il Sindaco e il Consiglio comunale dei ragazzi di ogni istituzione scolastica». Emozione ed entusiasmo per Domenico Lico che ha voluto ringraziare i suoi elettori comunicando che si metterà immediatamente a lavoro per il bene di tutti i ragazzi della Scuola.