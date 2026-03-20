La pensilina delle polemiche: scoppia il caso a Vibo Valentia

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Scoppiano le polemiche per l’installazione di una pensilina nella piazza del Duomo della città capoluogo e il caso diventa politico con le accuse mosse al Comune di Vibo Valentia.

VIBO VALENTIA – Si accende il dibattito sull’installazione di una nuova pensilina per il trasporto pubblico in Piazza San Leoluca, di fronte al Duomo di Vibo Valentia, nel cuore del centro storico. L’intervento, già completato nei giorni scorsi, ha però suscitato forti perplessità tra i residenti, che ne contestano la collocazione ritenuta poco armonica rispetto al contesto urbano e architettonico della piazza.

La pensilina rientra in un più ampio piano dei trasporti che prevede l’installazione complessiva di sei strutture in diversi punti strategici della città capoluogo, per un costo totale di circa 18mila euro. La determina relativa al progetto era stata approvata nel 2022, durante la precedente amministrazione di centrodestra. Solo in un secondo momento, a seguito di una serie di sopralluoghi tecnici, sono state individuate le aree specifiche di collocazione.

I CITTADINI DI VIBO: “QUELLA PENSILINA è UN OBBROBRIO, RIMUOVETELA”

Proprio la scelta di Piazza San Leoluca – indicata anche da alcuni come Piazza Duomo – è oggi al centro delle critiche. In molti parlano apertamente di “obbrobrio”, chiedendone la rimozione immediata e lo spostamento in un’area ritenuta più idonea. Tra le alternative proposte dai cittadini figurano il marciapiede sul lato opposto della strada o altri punti meno impattanti della stessa piazza.

IL CASO DIVENTA POLITICO

Sulla vicenda è intervenuta anche l’associazione politica Prospettive Comuni, che ha espresso una posizione critica ma improntata al dialogo istituzionale: “La nuova pensilina installata in Piazza Duomo, pur rispondendo a esigenze del trasporto pubblico, risulta poco armonizzata con il valore storico e simbolico dell’area. Rivolgiamo un invito al Sindaco a valutare una diversa collocazione, più rispettosa del contesto della piazza. Siamo certi che, con un confronto sereno e costruttivo, sia possibile individuare una soluzione che tuteli sia il servizio sia il decoro urbano”.

Toni decisamente più duri arrivano invece dalla Lega di Vibo Valentia, attraverso l’intervento del commissario provinciale Valentina Marta, che punta il dito contro l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo: “L’installazione della pensilina in Piazza San Leoluca non è un semplice intervento di arredo urbano. È l’ennesima dimostrazione di un approccio amministrativo che continua a muoversi senza visione, senza misura e senza rispetto per i luoghi identitari della città. Non è in discussione il servizio. È in discussione la qualità della decisione pubblica. In una delle piazze più rappresentative di Vibo Valentia, l’amministrazione Romeo ha ritenuto opportuno collocare un’infrastruttura che, per caratteristiche e posizionamento, appare del tutto avulsa dal contesto. Una scelta che non convince sotto il profilo urbanistico, che non valorizza lo spazio e che, soprattutto, restituisce un’immagine di gestione improvvisata. Non si tratta di una svista. Si tratta di un metodo”.

La pensilina in piazza Duomo

LA LEGA ATTACCA: “DAL COMUNE NESSUNA LINEA STRATEGICA”

Il commissario cittadino della Lega affonda poi il colpo contro l’amministrazione comunale evidenziando come da mesi ormai si assista “a decisioni che sembrano scollegate tra loro, prive di una linea strategica chiara, incapaci di tenere insieme funzionalità, decoro e identità urbana. La città viene trattata come un insieme di spazi da riempire, non come un sistema da governare. E quando manca la visione, anche gli interventi più semplici diventano errori evidenti. Colpisce, ancora una volta, l’assenza di un confronto vero. Le osservazioni che arrivano dalla città, dai cittadini, dai movimenti civici – come Prospettive Comuni, che per primi hanno segnalato il tema – restano senza risposte nel merito. Si procede, si decide, si impone. Ma non si spiega”.

MARTA: “IL COMUNE DI VIBO VALENTIA MANCA DI CREDIBILITà”

Valentina Marta parla di mancanza di credibilità dell’azione amministrativa in quanto “amministrare significa assumersi la responsabilità delle scelte. E quando le scelte sono deboli, incoerenti o palesemente inadeguate al contesto, non possono essere ignorate o minimizzate. Piazza San Leoluca meritava rispetto. Meritava attenzione. Meritava competenza. Quello che vediamo oggi è, invece, il risultato di un’amministrazione che continua a intervenire senza una visione all’altezza della città che governa. E quando manca la visione, non si governa. Si occupa spazio”.

ANCHE LA MINORANZA CONSILIARE ATTACCA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO

Anche il gruppo consiliare di opposizione, Cuore Vibonese, critica aspramente la decisione di installare la pensilina in Piazza Duomo: “Quella pensilina piazzata davanti al Duomo non è un errore qualsiasi. È il simbolo plastico di un’amministrazione che ha perso completamente il senso della misura – esordiscono i consiglieri Cutrullà, Tucci, Calabria e Russo – Non è una questione di gusti, né di polemiche da social: è la dimostrazione concreta di come si governa oggi la città. Senza visione, senza criterio, mettendo insieme interventi alla rinfusa, come se lo spazio pubblico fosse un foglio su cui appuntare soluzioni improvvisate. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un pugno nell’occhio nel punto più rappresentativo. La verità è più semplice e più grave: qui non c’è stata neanche la capacità di capire dove si stava intervenendo. Perché non serve aprire tavoli o fare convegni per evitare uno scivolone del genere — basta il buon senso. E quando manca perfino quello, il problema è politico”.

Insomma, per il gruppo di opposizione in Consiglio comunale, l’amministrazione guidata da Romeo “continua a dare l’impressione di navigare a vista, senza una linea, senza una gerarchia di priorità, senza la capacità di riconoscere il peso e il significato dei luoghi su cui interviene”.