Pensilina delle polemiche a Vibo, struttura smontata e caso chiuso

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Smontata la pensilina delle polemiche installata davanti al Duomo di Vibo Valentia. Il Comune si è attivato e il titolare dell’agenzia pubblicitaria ha provveduto allo smontaggio della struttura. A quanto pare non vi erano autorizzazioni.

VIBO VALENTIA – Dopo le polemiche roventi che hanno caratterizzato la mattinata, la pensilina della discordia installata proprio davanti al Duomo di Vibo Valentia è stata rimossa. Nel pomeriggio di oggi, 20 marzo, infatti il furgone del titolare dell’agenzia pubblicitaria che aveva ottenuto il bando ha provveduto a smontare l’impalcatura.

Questa mattina, dal Comune era filtrata l’indiscrezione che nessuno in seno all’ente fosse a conoscenza del montaggio della pensilina – che pertanto non era stata autorizzata. Se così è bisogna capire per quale motivo la struttura è stata posizionata e su questo il Comune cercherà di fare chiarezza. Certo è che quella che era una vicenda perimetrata ai social è diventata un vero e proprio caso politico. Con l’opposizione che non ha perso tempo per lanciare strali all’amministrazione comunale.

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