San Calogero, Michele Maccarone rinuncia al seggio elettorale

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A San Calogero, il consigliere comunale di minoranza Michele Maccarone rinuncia al seggio elettorale: “Il mio impegno continua fuori dalla sede istituzionale”

SAN CALOGERO. – Michele Maccarone, candidato alla carica di sindaco alle recenti amministrative con la lista “Amministrare Insieme”, ha inviato una Pec al Comune con la quale ha rinunciato al seggio di consigliere di minoranza.

«Questa decisione è stata presa – spiega Maccarone – per dare seguito agli impegni assunti in seno al gruppo». Pur non entrando nell’assise municipale, Maccarone assicura il proprio impegno dall’esterno della sede istituzionale «in previsione delle prossime battaglie politiche». Prima dei non eletti della compagine guidata da Maccarone risulta Isabella Coniglio. Qualora anche lei dovesse rinunciare, subentrerebbe Francesco Massara.

«La nostra presenza nel civico consesso – chiosa Maccarone – sarà determinante per l’attività dell’ente e sarà ispirata alle prerogative di controllo e di impulso proprie dell’opposizione, in coordinamento costante con il gruppo politico di riferimento da me rappresentato». Maccarone si è piazzato al terzo posto alle elezioni, dietro il neo sindaco di San Calogero Nicola Brosio e l’altro candidato sconfitto Giuseppe Maruca.

