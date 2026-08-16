Stefanaconi al via la XXXI Sagra del Pane con musica dal vivo

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Stefanaconi celebra la trentunesima Sagra del Pane tra sapori tradizionali calabresi, il pane “cu cuccu” e tanta musica dal vivo.

Tutto pronto a Stefanaconi per la XXXI Sagra del Pane – Notte della Musica, in programma lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 20, in Piazza della Vittoria. Un appuntamento che da trentuno anni rappresenta uno dei momenti più significativi dell’estate stefanaconese e che affonda le proprie radici nella valorizzazione di uno dei prodotti più identitari della comunità: il Pane di Stefanaconi. Il vero protagonista della serata sarà il pane, proposto in diverse tipologie e gusti e acquistabile durante la manifestazione.

Tra questi, un posto speciale sarà riservato al pane “cu cuccu”: il pane che profuma di fiori di sambuco e di sapori autentici. Ad accompagnare il pane ci sarà una ricca proposta di prodotti della tradizione calabrese: salumi, ’nduja, pomodori secchi, formaggi, fileja, peperoni, surijaca, cipolla in agrodolce, dolci tipici, amaro, caffè e bibite.

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Quest’anno l’offerta si arricchisce inoltre con il coppo dei fritti e da una fresca birra alla spina. Ad aprire la manifestazione sarà la Banda Pilusa Zazà, con il ritmo e le sonorità della nostra terra. A seguire salirà sul palco la C’è Rino Band, con un tributo speciale all’indimenticabile Rino Gaetano. Un’ora di show live autentico, tra musica, parole e poesia, per riempire la piazza con le canzoni di un artista che ancora oggi riesce a parlare al cuore di intere generazioni. Alle 22:00 sarà quindi la volta del Live Tour 2026 dei Nd’arranciamu, una vera scossa di pura energia per entrare nel vivo della serata. La loro musica etno-popolare calabrese unisce le melodie della nostra tradizione a un ritmo contemporaneo da discoteca live, con la coinvolgente tarantella dance.