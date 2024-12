Giubileo 2025, un anno ricco di eventi per la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea

8 minuti per la lettura

Il 2025 non sarà un anno come gli altri per la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, guidata dal vescovo Attilio Nostro, non solo perché l’anno del Giubileo ma anche per via dell’intenso programma di attività allestito con l’idea che “qualcosa nel territorio cambi”.

MILETO (VIBO VALENTIA) – Il 2025 sarà un anno importante per la chiesa cattolica: sarà un anno giubilare. Un appuntamento importante per i fedeli di tutto il mondo durante il quale la Chiesa concede a tutti di poter ottenere le indulgenze, ossia la remissione della pena, per i peccati commessi. Oggi, però, l’anno giubilare suggerisce un ulteriore attività: la riflessione. La riflessione su un mondo che sta evolvendo continuamente e in cui gli attori si moltiplicano costantemente aumentando la complessità relazionale.

In quest’ottica il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, ha inteso predisporre, con i propri collaboratori, un cammino denso di spunti, ma ancora in via di definizione, che accompagnerà i fedeli lungo tutto l’anno giubilare non solo attraverso le consuete celebrazioni religiose e la concessione delle indulgenze ma anche, e forse soprattutto, attraverso momenti di riflessione comunitaria (gli incontri giubilari diocesani) e iniziative concrete (opere segno per il giubileo) volte a lasciare nella comunità e nel territorio segni permanenti di questo cammino.

Proprio partendo da queste riflessioni, domani 15 dicembre 2024 è previsto un incontro preparatorio nella cattedrale di Mileto che, di fatto, porrà le basi per il percorso giubilare della diocesi che avrà ufficialmente inizio, salvo assestamenti di programma, il 29 dicembre con la celebrazione di apertura nella Cattedrale di Mileto. Analoga cerimonia è prevista per la mattina del primo gennaio a Nicotera e per il pomeriggio a Tropea. A seguire, già a partire dal mese di gennaio e con una costante presenza nel corso di tutti i mesi dell’anno, si prevedono incontri di vario genere e con molteplici protagonisti del vivere sociale.

GIUBILEO 2025, GLI INCONTRI PREVISTI NELLA DIOCESI DI MILETO-NICOTERA-TROPEA

Andando nello specifico degli incontri previsti. Il vescovo Nostro ha illustrato un calendario di massima che prevede numerosi eventi. Si comincia il 22 gennaio con l’incontro con i detenuti. A seguire il 24 è prevista la veglia ecumenica giubilare in cattedrale mentre il 26 si svolgerà l’incontro con il mondo della comunicazione. «Vorrei fosse più di un semplice incontro o convegno – ha spiegato Nostro alla stampa -. Vorrei si trattasse di una giornata di riflessione da trascorrere come comunità per affrontare insieme i temi delicati della comunicazione». Un auspicio che comunque vuole essere riproposto nella medesima chiave di lettura anche negli altri appuntamenti.

A febbraio sono previsti 6 incontri. Il 2 a Mileto con il mondo della vita consacrata, il 9 a Jonadi con le forze dell’ordine e forze dell’ordine, l’11 a Paravati con gli ammalati e il mondo della sanità, il 16 a Soriano con gli artisti e il mondo dello spettacolo, il 17 a Tropea con il mondo del turismo e il 23 a Vibo Valentia con i fidanzati.

Programma ridotto per marzo, aprile e maggio durante i quali sono previsti in tutto 8 incontri. Il 9 marzo a Vibo con il mondo del volontariato, il 30 marzo a Mileto con le bande musicali, il 15 aprile a Vibo Valentia con gli operatori del diritto, il 17 a Mileto con vescovo, sacerdoti e diaconi e il 26 aprile con i ministranti. Il primo maggio il vescovo ha annunciato la volontà di riunire il mondo del lavoro in un appuntamento a Vibo Marina (Nuovo Pignone) coinvolgendo tanto il mondo dei lavoratori quanto quello delle organizzazioni di categoria. L’11 maggio a Pizzo sarà dedicato agli imprenditori e il 31 maggio, in tutte le parrocchie, ad ammalati e anziani.

Giugno, luglio e settembre (ad agosto non sono previsti incontri) complessivamente riservano dieci date. Si parte il 7 giugno in Cattedrale a Mileto con l’incontro con movimenti, associazione, neo-cresimati e cresimandi. Il 15 a Vibo sarà la volta del mondo dello sport seguito il 19 a Mileto dalle confraternite. Il 21 giugno Paravati ospiterà l’incontro con i portatori di disabilità mentre il 29 a Vibo Valentia a riflettere sulle sfide della società e sui temi giubilari sarà chiamato il mondo della politica. Il primo luglio si tornerà presso il carcere di Vibo ma questa volta per incontrare la Polizia penitenziaria, il 12 a Vallelonga il mondo dell’agricoltura e salvaguardia della terra, il 13 a Pizzo la gente di mare. Dopo la pausa agostana il 9 settembre a Tropea si svolgerà la festa della patrona della diocesi mentre il 28 a Mileto si terrà l’incontro con migranti e rifugiati.

Gli ultimi tre mesi dell’anno offrono in tutto 6 occasioni di incontro. Il 5 a Mileto con famiglie, bambini, nonni e anziani, il 12 con il mondo della scuola, e il 25 con catechisti e operatori pastorali. Il 22 Novembre a Soriano si incontreranno i cori e le corali e il 23 a Vibo giovani e oratori. Ultimo appuntamento dell’anno il 27 dicembre con gli universitari. (torna all’inizio dell’articolo)

LE CHIESE DIOCESANE PER LE INDULGENZE GIUBILARI

Per il Giubileo del 2025 papa Francesco non ha previsto aperture di porte sante al di fuori delle basiliche romane, per cui non sono presenti porte sante in diocesi. Tuttavia sono previste alcune chiese in cui, a determinate condizioni, sarà possibile ottenere nel corso di tutto l’anno giubilare, le indulgenze. Per meglio coordinare le attività il vescovo e i suoi collaboratori hanno ripartito le chiese nelle cinque zone pastorali in cui è ripartito il territorio diocesano.

In particolare, le chiese giubilari sono: Basilica cattedrale di Mileto (Zona Pastorale di Mileto) Santuario della Cattolica di Mileto (Zona Pastorale di Mileto) Santuario Cuore immacolato di Maria rifugio delle anime di Paravati (Zona Pastorale di Mileto) Concattedrale di Nicotera (Zona Pastorale di Mileto) Santuario Santa Croce di Motta Filocastro (Zona Pastorale di Mileto) Santuario della Madonna del Carmelo di Monteporo (Zona Pastorale di Mileto) San Francesco di Paola a Pizzo (Zona Pastorale di Pizzo) Basilica minore di S. Maria di Monserrato (Zona Pastorale di Pizzo) Santuario di S. Maria Mater domani di San Nicola da Crissa (Zona Pastorale di Pizzo) Santuario di San Domenico di Soriano (Zona Pastorale di Soriano) Santuario di Maria Santissima della Catena di Dinami (Zona Pastorale di Soriano) Concattedrale di Tropea (Zona Pastorale di Tropea) Santuario di San Francesco da Paola di Tropea (Zona Pastorale di Tropea) Santuario di Santa Maria dell’Isola di Tropea (Zona Pastorale di Tropea) Santuario Madonna di Porto Salvo a Parghelia (Zona Pastorale di Tropea) Santuario S. Maria Lauretana a Ricadi (Zona Pastorale di Tropea) Santuario Madonna della Fontana a Spilinga (Zona Pastorale di Tropea) Santuario Maria SS. della Neve a Zungri (Zona Pastorale di Tropea) Santuario Santa Maria degli angeli a Vibo (Zona Pastorale di Vibo Valentia) Santuario Stella Marisa a Vibo Marina (Zona Pastorale di Vibo Valentia) Santuario Maria SS. della Salute (Santa Ruba) a San Gregorio d’Ippona (Zona Pastorale di Vibo Valentia) Santuario di San Biagio a Zammarò (Zona Pastorale di Vibo Valentia) (torna all’inizio dell’articolo)

LE OPERE SEGNO NELLA DIOCESI DI MILETO-NICOTERA-TROPEA PER IL GIUBILEO 2025

Oltre agli incontri con la comunità, il vescovo Nostro ha annunciato anche una serie di importanti opere concrete che nasceranno o stanno già nascendo nell’ambito del giubileo. Interventi rilevanti che mirano a lasciare un segno permanente sul territorio e che, partendo dal Giubileo, possano contribuire a che «qualcosa cambi».

In primo luogo verranno realizzati un vademecum sul giubileo che sarà messo in vendita ad una cifra accessibile ma utile ad una raccolta fondi e il tradizionale calendario, anch’esso messo in vendita. I fondi raccolti con il vademecum contribuiranno alla realizzazione di una casa di accoglienza per giovani madri (opera segno) che verrà strutturata all’interno di Palazzo Mons. Pititto su via Duomo. Mentre il calendario contribuirà anche quest’anno a sostenere la casa della Carità don Mottola di Vibo Valentia (lo scorso anno con la medesima iniziativa la diocesi raccolse circa 18mila euro).

Oltre a questi interventi, il vescovo ha ricordato il Giardino della speranza che, benché già realizzato, è a tutti gli effetti un’opera in preparazione al giubileo. Sempre tra le opere segno, poi, è in progettazione un centro antiviolenza da realizzarsi sempre a Mileto ma con un ingresso più riservato per tutelare meglio coloro che vorranno rivolgersi agli esperti che presteranno la loro attività. Ma anche un centro di ascolto per famiglie con annesso centro di aiuto alla vita per affiancare e dare, per l’appunto, aiuto a famiglie, madri e bambini nei primi mesi di vita.

Nell’area che ospitava le suore giuseppine, poi, è prevista una nuova opera segno: un centro prevenzione dalle dipendenze dedicato a minori e giovani. Inoltre il vescovo Nostro ha riservato parole di elogio e compiacimento per altre istituzioni già presenti in diocesi anch’esse concettualmente considerabili delle opere segno. Dal Centro Maranatha di Mileto, alla Casa di riposo anno domini 2000 di San Nicolò di Ricadi fino alla casa Nazareth di Vibo Valentia: esempi tangibili dell’opera della chiesa sul territorio.

Infine ultima opera segno, ma non per importanza, sarà la Web Tv diretta da don Danilo D’Alessandro. Il progetto è già in stadio avanzato. Lo studio televisivo è pronto e si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. L’obiettivo è raccontare la realtà diocesana attraverso la cura del creato, la promozione umana e la promozione del territorio. La web Tv, che potrebbe anche sbarcare sul digitale tramite una assegnazione LCN (ma la cosa è ancora in valutazione), sarà probabilmente operativa dal prossimo gennaio anche se l’obiettivo è partire già a dicembre. Tecnicamente tutto è pronto, mancano solo gli ultimi passaggi amministrativi.

Sarà un anno giubilare intenso per la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, sotto la guida del vescovo Attilio Nostro. Un anno in cui “lasciare il segno”. Non solo riflessione e preghiera ma anche azione concreta sul territorio, costruzione di un qualcosa che inneschi il cambiamento. L’anno giubilare della diocesi sta per iniziare… (torna all’inizio dell’articolo)

VISITA IL SITO UFFICIALE DEL GIUBILEO 2025