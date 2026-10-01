Mileto, dagli spostamenti di parroci in diocesi all’omaggio a don Ignazio Schinella

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Il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, nel mese dedicato alla Madonna e al Santo Rosario, annuncia una serie di spostamenti di parroci in diocesi e contestualmente un omaggio al compianto monsignor Schinella

Il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, ha annunciato una serie di avvicendamenti tra i titolari di parrocchia della diocesi. Con un breve messaggio ai fedeli, infatti, il pastore della chiesa miletese ha comunicato che «in questo periodo stiamo vivendo diversi avvicendamenti nel servizio pastorale di alcuni presbiteri».

Il vescovo nel chiedere ai fedeli «di accompagnarli con la preghiera e l’affetto fraterno» annuncia che «don Rocco Zoccoli andrà alla concattedrale di Nicotera, supportato da don Salvatore Chindamo che ha traghettato questa comunità nel periodo successivo alla prematura scomparsa di don Nunzio Maccarone». Al posto di don Zoccoli «nella comunità di Arena approderà don Michele De Vita», mentre «la comunità di Favelloni accoglierà don Ivan Sorrentino che proseguirà il lavoro svolto in quest’anno da don Francesco Colaci».

Don Colaci invece «si traferirà a Mileto per occuparsi del Seminario Vescovile, la Pastorale Vocazionale e la Biblioteca, che – notizia nella notizia – il 4 gennaio pomeriggio dedicheremo al compianto monsignor Ignazio Schinella, alla presenza del Cardinale Mimmo Battaglia».

Infine «le parrocchie di Sciconi e Conidoni accoglieranno don Rocco Scaturchio, proveniente dalla comunità di San Calogero. Accompagniamoli con la preghiera, affinché il loro cuore possa somigliare sempre più al cuore di Cristo».

MILETO, NON SOLO SPOSTAMENTI DI PARROCI IN DIOCESI, IL VESCOVO INVITA APREGARE PER LA PACE

Nella stessa giornata odierna, poi, il vescovo ha anche ricordato che «oggi inizia il mese di ottobre, mese missionario tradizionalmente dedicato alla Madonna e alla preghiera del Rosario. In questo periodo di lotte e di guerre il Santo Padre Leone XIV chiede a tutte le comunità cristiane di unirsi in preghiera per chiedere al Padre celeste il dono della pace. Vogliamo accogliere l’appello del Papa e pregare comunitariamente il S. Rosario per invocare su di noi e sul mondo la fine di ogni conflitto armato».

Inoltre, il vescovo annuncia che «dal 12 al 15 sarò in Terra Santa anche per parlare con sua Beatitudine il Patriarca Pizzaballa, al quale consegnerò un messaggio di invito da parte di tutte le scuole della nostra Diocesi. Il 16 mattina porterò al Santo Padre le vostre preghiere e i vostri omaggi, rinnovando il legame che ci unisce in una sola Chiesa in Cristo».