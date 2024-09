L'Asd Mileto riparte dalla terza categoria e... dalla Sagra della trippa

1 minuto per la lettura

L’Asd Mileto riparte dalla Terza Categoria di calcio ma anche dalla comunità cittadina promuovendo la ripresa della Sagra della trippa

MILETO – Ripartire da una festa di popolo per ricostruire le basi di una tradizione sportiva estremamente radicata nella storia cittadina. Lo scopo dell’organizzazione della Sagra della trippa da parte dei giovani della ASD Mileto e proprio quello di ripartire dalla comunità «unire lo sport – spiegano gli stessi componenti del sodalizio – al sociale. La società nata solo qualche mese fa con l’obiettivo di valorizzare i giovani del paese (questa stagione esordirà nel campionato di Terza Categoria) è riuscita nell’intento di unire i giovani di Mileto».

C’è grande soddisfazione nel gruppo dirigente che appare galvanizzato dal successo riscontrato dall’evento, tenutosi negli scorsi giorni nella centralissima piazza Badia. Un ricca partecipazione di persone che ha trasformato l’iniziativa in un piccolo ma importante successo che pone le basi per nuovi traguardi. «La società vuole ringraziare tutti i partner che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: dalla Fondazione Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime, ⁠il comitato festa San Rocco di San Giovanni di Mileto, ⁠il centro Marathanà di Mileto nella persona del Parroco Don Mimmo Dicarlo, l’amministrazione comunale, ⁠la polizia municipale e poi ⁠un ringraziamento speciale a Gaetano Currà e Luisa Lamanna per il loro contributo alla riuscita dell’evento».

Non mancano i ringraziamenti agli sponsor dell’appuntamento e ai presenti all’evento gastronomico e, infine, l”appello a tutti «a seguire la squadra nell’imminente campionato di terza categoria». Senza dimenticare di lanciare, fin d’ora, l’invito a tutti a continuare a sostenere l’iniziativa del sodalizio “prenotandosi” per «il prossimo anno sicuri che con l’amore, la passione e l’amore per il proprio paese la sagra della trippa diventerà, con gli anni, l’evento più atteso della provincia».