Natale a Vibo, dalle luminarie al “Vibo Film Fest” fino al presepe vivente

Si va verso l’arrivo del periodo di Natale e l’assessore comunale Soriano annuncia l’installazione delle luminarie per la metà di questo mese, diverse iniziative a tema, tra cui il presepe vivente e il “Vibo Film Fest – Food & Cinema”

QUELLO in corso sarà un mese decisivo per la realizzazione di quella città di Natale promessa dall’amministrazione comunale di Vibo guidata dal sindaco Enzo Romeo, in vista delle festività; l’assessore alle Attività produttive, Stefano Soriano, di concerto con il consigliere delegato agli spettacoli, Francesco Colelli, stanno infatti cercando di mantenere le promesse partendo tutto sommato da un dato importante, cioè la presenza di fondi di cassa – generati dalla tassa di soggiorno – compresi tra i 50mila e i 60mila euro che che consentiranno l’installazione di luminarie nel capoluogo di provincia – ma che assorbiranno buona parte del budget – ma anche di promuovere una serie di eventi. Per il resto bisognerà avere creatività e soprattutto far fruttare al meglio la collaborazione intrapresa con gli operatori commerciali e il mondo associativo vibonese.

DAL PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO DI VIBO AI MERCATINI DI NATALE

“E al riguardo in questa settimana – ha aggiunto Soriano nel corso della IV commissione consiliare di ieri – è in programma una riunione del tavolo con i rappresentanti del settore commercio, le organizzazioni sindacali e le associazioni che già stanno offrendo il loro prezioso contributo. Noi – ha ribadito il componente della Giunta Romeo – cercheremo di essere presenti in tutto il territorio comunale” e al riguardo ha annunciato che entro la metà del mese in corso saranno installate le luminare nel capoluogo dove “il centro propulsore delle attività e delle attrazioni saranno i due principali corsi”, mentre per quanto concerne il centro storico è in corso un “progetto di collaborazione con l’associazione che realizza l’Opera sacra per mettere in scena il presepe vivente; stiamo inoltre lavorando ad altre iniziative per la sera stessa di natale a Vibo centro, delle quali però al momento non posso dire di più”.

Confermati inoltre i mercatini natalizi grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio e Confcommercio per rendere ancora più viva l’atmosfera natalizia.

DAL “VIBO FILM FEST” AGLI EVENTI DI SAN SILVESTRO E CAPODANNO

Per la notte di San Silvestro e Capodanno, chiaramente l’intenzione è quella di prevedere due eventi per entrambi i giorni (“Siamo aperti a qualsiasi proposta”) compatibilmente con le risorse a disposizione del Comune con le quali “stiamo cercando di fare miracoli, ma ci spenderemo per realizzare un natale coinvolgente”.

Vi sono stati feedback sul bando per individuare sponsor disposti all’installazione di alberi luminosi in città come nelle frazioni e pertanto ma nulla di concreto tant’è che si sta valutando se riaprire i termini; ad ogni modo un istituto bancario si è fatto avanti e si interloquirà con esso.

Ma prima di arrivare a Natale, Soriano – che detiene anche la delega alla Cultura – ha annunciato che si sta lavorando per la prima edizione di quello che sarà nominato “Vibo Film Fest Food & Cinema” in programma, salvo imprevisti, il 30 novembre prossimo che prevederà cortometraggi e finanche la proiezione di un film girato interamente a Vibo. Si tratta della prima edizione che si prefigge lo scopo di entrare nel circuito della “film commission” per storicizzarlo.