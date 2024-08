In piazza Badia la consegna del “Premio Mileto”, ecco chi sono i vincitori

2 minuti per la lettura

Si svolgerà in piazza Badia la consegna ai vincitori del premio Mileto istituito dall’amministrazione comunale per celebrare i miletesi che si sono distinti nei settori di appartenenza

MILETO (VIBO VALENTIA) – Tutto pronto a Mileto per la consegna del premio “Mileto”. Il riconoscimento istituito dal comun di Mileto con l’obiettivo di attribuire un riconoscimento a enti, associazioni, cittadini e persone che si sono distinti nei vari campi dell’operare umano e che la commissione istituita ha ritenuto meritevoli di elogio pubblico.

Per l’edizione 2024 del premio l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha organizzato una cerimonia di consegna che si svolgerà nel corso di una manifestazione in programma questa sera, 17 agosto 2024, durante la serata musicale allestita in Piazza Badia. Il programma della serata, dopo la consegna del premio, prevede l’esibizione del complesso musicale Ciao Rino, cover band di Rino Gaetano già presente in passato nella città normanna, che animerà la serata miletese al ritmo delle canzoni più famose del cantautore crotonese scomparso a soli 31 anni il 2 giugno 1981.

PREMIO MILETO 2024, ECCO CHI SONO I VINCITORI

Il premio sarà assegnato a Rocco Corso, Direttore del dipartimento della diagnostica servizi Fondazione IRCCS Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico dell’ospedale San Gerardo di Monza, e a Renato Tulino Direttore del Dipartimento di Medicina Generale Azienda USL Toscana Sud Est. Inoltre il primo cittadino in persona tramite una nota pubblica ha reso noto che l’amministrazione ha, altresì, istituito una sezione “Sport” del premio all’interno della quale saranno assegnati altri due riconoscimenti.

Il primo alla memoria di Raffaele Terzo Corigliano (già Presidente della Polisportiva Mileto Calcio) e il secondo a Saverio Muzzopappa (Storico patron della Stella del Sud Mileto Calcio). «Questi riconoscimenti – ha dichiarato il sindaco Giordano – servono per rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità e costituiscono un riscontro dovuto a cittadini miletesi che nelle loro attività si sono impegnati oltre misura, raggiugendo obiettivi e portando avanti il nome della nostra comunità».