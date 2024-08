Tuffo nel passato normanno a Mileto tra rievocazioni storiche e cortei medievali

4 minuti per la lettura

Mileto riscopre le proprie origini storiche con una intera giornata dedicata alle rievocazioni dell’epoca normanna realizzate anche sul sito archeologico

MILETO (VIBO VALENTIA) – La città normanna si tuffa nel passato per la rievocazione storica del matrimonio tra Ruggero I d’Altavilla e Giuditta d’Evreux seguito poi dal corteo storico normanno che riporta tra le vie della città antica le rappresentazioni di coloro che resero Mileto centro irradiante di una nuova politica di conquista all’indomani dell’anno 1000.

«L’Amministrazione Comunale di Mileto e l’Associazione culturale Accademia Milesia – si legge in una nota a firma del sindaco Salvatore Fortunato Giordano – propongono nell’ambito delle “Giornate Normanne”, iniziative finanziate con il contributo della Regione Calabria – Calabria Straordinaria, per questo pomeriggio Sabato 24 Agosto, il Corteo Storico Normanno e la Rievocazione Storica di alcuni eventi legati alla figura del Conte Ruggero I D’Altavilla».

Il programma della manifestazione, con inizio nel primo pomeriggio e conclusione in seconda serata, prevede tre fasi. La prima fase, a cura dell’Accademia Milesia, prevede la possibilità di partecipare a delle visite guidate all’area archeologica di Mileto antica con particolare riferimento all’area ove sorgeva l’abbazia della SS Trinità e dove oggi sono presenti un muro di contrafforte del ‘600 e vari resti della fabbrica originaria dell’undicesimo secolo.

LE RIEVOCAZIONI STORICHE DI ALCUNI EPISODI CENTRALI DELLA STORIA DI MILETO

La seconda fase dell’appuntamento storico rievocativo ha inizio da programma a partire dalle ore 18,00 con il raduno dei partecipanti della rievocazione storica presso il Parco Archeologico, nella zona adiacente l’ingresso dove si trova la cappella della Madonna della Guardia. Da qui «il corteo di cavalieri, sbandieratori e trombonieri tutti in abiti medievali, attraverserà i sentieri cavalcati un tempo dal Conte Ruggero I, in un’immersione culturale – approfondisce il sindaco – degna di nota, per raggiungere l’area dei ruderi della SS Trinità fondata da Ruggero I. Nell’occasione la voce narrante (a cura dell’attrice Dolores Mazzeo e di Gianni Colarusso) spiegherà le caratteristiche del sito e la storia normanna di Mileto. Sull’area della SS Trinità verrà poi proposta per la prima volta la rievocazione di tre eventi che hanno caratterizzato la storia dei Normanni a Mileto».

IL MATRIMONIO, LA SICILIA E RUGGERO II

Si tratta di momenti determinanti della storia normanna della città rievocati in costume (utilizzando anche i vestiti medievali prodotti dal Comune di Mileto nell’ambito della Start Up Sartoria Normanna) per consentire una vera e propria immersione nell’atmosfera dell’epoca. Si parte dal Matrimonio di Ruggero I (interpretato da Fortunato Mazzeo) e Giuditta d’Evreux (interpretata da Daphne Iannelli), per poi passare alla consegna da parte dei Saraceni di Noto (Interpretati da Salvatore Auddino e Rosario Castagna) a Ruggero I delle chiavi della Sicilia, e finire con il battesimo di Ruggero II (Laerte Mazzeo Iannelli), nato a Mileto e destinato a diventare il fondatore e primo Re del Regnum Siciliae che poi nell’evoluzione storica diventerà il Regno delle due Sicilie. Inoltre, al termine, verrà letta la bolla della fondazione dell’Abbazia della SS Trinità. Tutta la fase delle rievocazioni storiche è realizzata grazie all’attività dei volontari dell’Accademia Milesia che hanno curato i vari aspetti.

Al termine delle rievocazioni storiche davanti al Muro della “Scarpa della Badia”, ossia il muro di contrafforte eretto nel ‘600 per sostenere i muri perimetrali dell’Abbazia, sono previste le esibizioni dei Cavalieri, dei Trombonieri e degli Sbandieratori.

LA CONCLUSIONE DELLA GIORNATA NORMANNA CON IL CORTEO STORICO

Infine, la ricca giornata dedicata al mondo normanno prevede la terza fase con inizio a partire dalle ore 21,30. Il focus della manifestazione questa volta si sposta nella città moderna, costruita dopo il terremoto del 1783, dove per le vie del centro cittadino sfilerà il Corteo storico Medievale di Ruggero il Normanno, realizzato a cura dell’Associazione Rare Tracce, con la partecipazione di Sbandieratori, Trombonieri, Cavalieri per un totale di circa 100 figuranti, che daranno vita a spettacoli vari di matrice medievale con conclusione in Piazza Pio XII.

«Siamo pronti alla seconda edizione di questa bella iniziativa da Noi fortemente voluta e che serve a continuare a ricostruire con serietà la nostra storia, al fine di migliorare la vivibilità dei nostri centri – ha commentato il sindaco Giordano -. L’apertura di una Casa della Cultura in Via Duomo, con le iniziative culturali con al centro i Normanni in collaborazione con l’Accademia Milesia. I lavori di valorizzazione del sito antico. Le varie iniziative fatte sul sito e tanto altro, servono a ridestare l’interesse verso la storia normanna, ma soprattutto sulla notevole importanza del Parco Archeologico Medievale di Mileto e del Museo Statale di Mileto, che contiene molti reperti delle varie campagne di scavo, con benefici anche per la comunità».

Il sindaco ha voluto, infine, ringraziare nell’ambito dell’organizzazione delle rievocazioni storiche del passato normanno di Mileto, «tutti quelli, senza menzionarli, che operano giornalmente in maniera convinta insieme all’Amministrazione comunale a rilanciare l’immagine del territorio e invito tutti a partecipare a questa importante iniziativa».