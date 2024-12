Dopo anni si concretizza un sogno per una famiglia di Rombiolo

2 minuti per la lettura

Un sogno a lungo rincorso che si realizza a Natale per una giovane famiglia di Rombiolo protagonista di un parto plurigemellare

ROMBIOLO – Un regalo di Natale speciale ha illuminato la vita di una giovane coppia che ha realizzato un sogno inseguito a lungo: lasciare un segno unico e profondo in questo mondo. E l’obiettivo è ampiamente raggiunto. Maria Zagari, originaria di Filandari, e Francesco Antonio (Antonello) Barletta sono stati benedetti dalla nascita di tre piccoli miracoli: Gabriele, Leone e Antonio, venuti al mondo il 9 dicembre.

Un parto plurigemellare, evento già di per sé straordinario, che ha riempito di gioia i cuori dei neo-genitori.

Il percorso per arrivare a questo lieto evento non è stato privo di difficoltà, ma è stato reso possibile grazie al supporto di un vero e proprio “angelo” in camice bianco. Maria e Francesco Antonio rivolgono il loro primo pensiero al dottor Antonio Quartuccio: «Abbiamo incontrato un grande professionista, dalla spiccata sensibilità e con una straordinaria carica di umiltà ed empatia. Ci ha preso per mano fin dall’inizio, accompagnandoci passo dopo passo su un sentiero irto di ostacoli. Grazie a lui i nostri piccoli sono venuti al mondo».

ROMBIOLO, IL SOGNO DI UNA FAMIGLIA DIVENUTO REALTÀ

Un ringraziamento speciale va anche al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Polistena, diretto dalla dottoressa Giulia Iannace, dove il dottor Quartuccio presta servizio. «Medici, infermieri e operatori socio-sanitari sono stati meravigliosi: professionali, disponibili e pronti a farci sentire a nostro agio sin dal primo momento», racconta emozionata Maria. Papà Francesco Antonio aggiunge un dettaglio toccante. «Durante il cesareo erano presenti, oltre a ginecologi e ostetriche, anche il personale del Nido e della Pediatria, che ha prestato le prime cure ai nostri neonati. In ogni momento abbiamo sentito la vicinanza e l’amore dei nostri familiari, che ci hanno dato la forza per andare avanti».

Francesco Antonio, agente di Polizia in servizio al Posto Fisso di Tropea, non dimentica i colleghi che lo hanno supportato in questi mesi: «Un ringraziamento va anche a loro, che hanno spesso coperto i miei turni di servizio durante le assenze dovute a questa straordinaria avventura».

Attualmente i tre piccoli, leggermente sotto peso, sono ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Gom di Reggio Calabria, dove stanno ricevendo cure amorevoli e attente da parte di un personale altrettanto straordinario.

Insomma, tre piccoli cuori, tre nomi che riempiono di vita una famiglia e di speranza una comunità. In un mondo che spesso sembra correre senza sosta, storie come questa ci ricordano che ogni nascita è un miracolo che merita di essere celebrato. Un Natale che Maria e Francesco Antonio non dimenticheranno mai, coronato dal dono più grande: una nuova vita, moltiplicata per tre.