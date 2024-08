A Ricadi un reperto preistorico dichiarato fossile regionale

2 minuti per la lettura

La Società Paleontologica Italiana ha scelto il cranio di sirenio scoperto in una cava di Cessaniti. Il reperto preistorico in mostra nel Museo di Ricadi dichiarato fossile regionale

VIBO VALENTIA – Un fossile preistorico proveniente dalla cava di Cessaniti in mostra al Museo di Ricadi all’attenzione della Società Paleontologica Italiana. È stato, infatti, assegnato il titolo di fossile regionale al Metaxytherium serresii (cranio di sirenio dal Miocene Superiore), esposto nell’apposita sezione. del “MuRi”,

La Società Paleontologica Italiana, istituita nel 1947 presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, è una libera associazione culturale, democratica, apartitica e non lucrativa, operante per il progresso della Paleontologia, curandone ogni aspetto scientifico ed applicativo. Quindi, questo consente di scoprire e conoscere le varie forme di vita succedutesi nel passato, prevedendo i cambiamenti della biosfera nel futuro e sostenendo collaborazioni concrete tra istituzioni e privati interessati a livello professionale e amatoriale, nazionale e internazionale.

Inoltre, la Società promuove la protezione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio paleontologico italiano, sia per le collezioni museali, che importanti siti fossiliferi, come, appunto, l’iniziativa “Fossili regionali”. Quest’ultima è realizzata grazie alla collaborazione tra il gruppo dei giovani della società “Palaeontologist in Progress” e il Consiglio Spi, oltre che con il supporto di molti paleontologi italiani.

FOSSILE PREISTORICO IN MOSTRA RICADI. LA “MISSION” DELLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA

Lo scopo è quello di incoraggiare la divulgazione e la conoscenza delle ricchezze del patrimonio paleontologico italiano mediante la scelta di un fossile simbolo per ogni regione. I paleontologi si sono raggruppati in comitati selezionando fino ad un massimo di cinque fossili rappresentativi della propria regione, a cui, poi, hanno allegato una scheda informativa. Le votazioni si sono svolte online e sono terminate a fine aprile 2023.

Dal mese di giugno 2022 ad aprile 2023 chiunque ha potuto votare per un candidato per ogni regione, utilizzando un form di votazione online e sulla sua pagina Facebook. In seguito ogni comitato regionale ha avuto in dono una targhetta che figurerà al fianco di tutti i venti vincitori nel luogo dove sono esposti.