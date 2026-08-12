Il Times inserisce Tropea e la Calabria tra le 20 mete italiane da sogno

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La Calabria conquista il Times tra le 20 mete italiane imperdibili: Roberto Occhiuto celebra sui social il riscatto con Tropea icona del turismo internazionale.

Dalle ombre del passato alla luce dei riflettori internazionali. La Calabria mette a segno un riconoscimento di prestigio globale conquistando un posto nella selezione del Times dedicata ai 20 luoghi più belli da visitare in Italia. A darne l’annuncio ufficiale, con un reel ad alto impatto diffuso sui propri canali social, è stato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Il Governatore ha affidato alla rete il proprio orgoglio per un traguardo che certifica il cambio di passo dell’immagine calabrese nel mondo. «La Calabria entra nella selezione del Times dei 20 luoghi più belli da visitare in Italia. A rappresentarla è Tropea, simbolo delle nostre coste e di una terra che il mondo continua a scoprire e ad amare», ha proclamato Occhiuto sui social.

Il video si apre con una riflessione diretta ed efficace sulla percezione del territorio: «La Calabria ha sofferto a lungo di una cattiva reputazione. Ma da oggi sta vivendo una nuova stagione. Ha quasi 800 chilometri di coste spettacolari affacciate su due mari, il Tirreno e lo Ionio». Una dichiarazione che intende segnare una cesura netta con gli stereotipi del passato, puntando i riflettori sullo straordinario patrimonio naturale e paesaggistico della regione.

IL TIMES: TROPEA ICONA DEL TURISMO E LA VALORIZZAZIONE INTERNAZIONALE

A guidare questa narrazione d’eccellenza è Tropea, perla del Tirreno e ormai ambasciatrice consolidata del turismo calabrese. L’inclusione nella prestigiosa classifica del quotidiano britannico rappresenta non solo un premio alla bellezza mozzafiato delle sue scogliere e del suo mare, ma si inserisce in un più ampio percorso di promozione e valorizzazione del territorio che punta ad attrarre flussi turistici internazionali durante tutto l’anno.