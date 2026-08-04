A Ricadi Clitennestra (InSite) negli abissi dell’animo umano

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RICADI (VIBO VALENTIA) – Si può morire d’amore? È da questa domanda che nasce “Clitennestra (InSite)”, il nuovo spettacolo site-specific prodotto da DRACMA, che inaugura il programma di Capo Arte Teatro Festival. Da oggi al 30 agosto, il teatro contemporaneo torna nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Torre Marrana.

Il primo di otto appuntamenti dedicati alla prosa, alla danza contemporanea, al teatro di figura, al circo e alle arti performative, che come suggerisce il claim del festival, Moru d’Amuri, parlerà delle varie facce dell’amore.

Diretto e interpretato da Paolo Cutuli, che ne firma anche il riadattamento dell’opera ispirata al testo di Marguerite Yourcenar, oggi, 4 agosto, alle 21:30, Clitennestra si avvarrà di un coro composto da 14 attori e attrici, che come il protagonista, muoiono d’amore.

La tematica del festival, “Moru d’Amuri”, trova in Clitennestra una delle sue espressioni più potenti e viscerali. Si può morire d’amore? Quanto importante può essere la mancanza del vento? È da questa assenza che nasce l’intera messinscena: quindici corpi soffrono e muoiono per amore e tra loro, Clitennestra, che prima della fine grida il proprio amore a ogni pietra, a ogni gradino, a ogni sguardo. Cutuli indaga le piaghe più amare del mito greco che prende vita in un testo preciso e spietato. Il dramma antico della Regina di Micene, incontra la modernità fino ad arrivare alle ossa, scavando gli abissi dell’animo umano, nel quale, come in una danza, passione, vendetta, odio e amore, si incontrano e si scontrano.

L’autore restituisce a Clitennestra il ruolo di una donna che non subisce la Storia, ma la riscrive con il proprio sangue, facendoci interrogare per l’intero spettacolo se è vittima o carnefice, se odia o ama, se deve vivere o morire.

Con Clitennestra (InSite), DRACMA inaugura non solo il festival, ma anche il ritorno di Capo Arte Teatro Festival a Ricadi dopo quindici anni, portando sulla scena importanti proposte del teatro italiano e internazionale contemporaneo. Ritorna, quindi, dopo 15 anni a Ricadi, Capo Arte Teatro, il festival che ospiterà spettacoli nazionali ed internazionali, appartenenti al panorama del teatro contemporaneo, della prosa, della danza contemporanea, del teatro di figura e del circo. Il claim del festival, Morud’Amuri, non lascia spazio a dubbi: ogni performance, piece teatrale, spettacolo di danza, sarà incentrato sul tema dell’amore in tutte le sue sfaccettature, per raccontare drammi, legami, suggestioni visive, invidia e amori clandestini. Un insieme di linguaggi differenti per narrare le diverse facce dell’amore.

CAPO ARTE TEATRO: IL PROGRAMMA

Cornice di Capo Arte sarà lo spazio teatrale, a due passi dalla Torre Marrana, situata su un promontorio a picco sul Mar Tirreno, all’interno della suggestiva area archeologica di Ricadi, che aprirà al pubblico una serie di spettacoli teatrali, site-specific, di danza e musica. La programmazione si prospetta ricca ed interessante già a partire dalla prima data di oggi. Dopo Clitennestra (Insite) sicuramente dai toni più divertenti sarà “Groviglio o l’elogio delle piccole cose”, della Compagnia Circ’Hulon, di e con Lucia Pennini, Antoine Hulon, per una produzione Circ’Hulon, a ingresso gratuito, che si svolgerà nelle serate del 5 e 6 agosto alle 21:30 in Piazza Marconi. Una commedia burlesque per due clown e un musicista in cui la compagnia Circ’Hulon riflette, con umorismo e poesia, sul significato dell’essere e sul valore dei legami umani, in cui si fondono teatro, circo e musica.

Reduce della prima nazionale, andata in scena lo scorso 11 e 12 luglio al 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi, l’11 agosto arriva a Torre Marrana “Elettra 1944”, con Pamela Villoresi. Una riscrittura inedita dell’Orestea ambientata in un appartamento della Roma occupata dai nazisti, per uno spettacolo che mescola storia e mito spingendo a una riflessione intensa su giustizia, memoria e responsabilità individuale.

Dal teatro alla danza: domenica 16 agosto, sul palcoscenico del Teatro Marrana, “Tentazioni d’opera”- versione site specific, spettacolo di danza contemporanea con 8 danzatori-performer della Compagnia Create Danza, con la regia e le coreografie di Filippo Stabile. Uno spettacolo ispirato dai capolavori di Giuseppe Verdi e di Giacomo Puccini, in cui il linguaggio del corpo diventa voce, e trasforma l’opera lirica in una suggestiva narrazione visiva.

Torna in Calabria, sabato 22 agosto, Mario Perrotta, con il suo “Nel Blu”(omaggio a Domenico Modugno). Un racconto intimo su uno dei cantautori italiani più amati, che negli anni del boom economico cantava la felicità. Con Perrotta, sul palco i musicisti Vanni Crociani, Massimo Marches, e Giuseppe Franchellucci, che ne hanno curato anche gli arrangiamenti. Uno spettacolo per bambini e bambine ma anche per grandi che non smettono di sognare, il 29 agosto arriva a Piazza San Nicolò, “Zampalesta e lo Zzicrapu”, spettacolo di teatro dei burattini a ingresso gratuito, di e con Angelo Gallo.

La chiusura di Capo Arte Teatro Festival, domenica 30 agosto, sarà affidata a “Le mille bolle blu”, monologo scritto dal giornalista Salvatore Rizzo, diretto e interpretato da Filippo Luna