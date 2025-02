Esplosione di colori e allegria al Carnevale di San Calogero

3 minuti per la lettura

SAN CALOGERO – Un’esplosione di allegria, colori e divertimento ha animato il paese nella quarta edizione del “Carnevale sancalogerese”, che domenica scorsa ha fatto il pieno di sorrisi e di pubblico; l’evento, organizzato dall’associazione “Vivi San Calogero”, presieduta dalla neo presidente Graziella Castagna, ha visto la partecipazione entusiasta dei sei rioni della comunità, che hanno dato vita a un’indimenticabile carovana di maschere e carri allegorici. Con una parata composta da 6 carri e ben 500 figuranti, la manifestazione ha preso il via da viale Aldo Moro alle 16, sfilando lungo corso della Musica e concludendosi in piazza Mercato, dove si è svolto il cuore pulsante della festa.

NUMEROSI I GRUPPI DI BALLO

La piazza ha visto esibirsi numerosi gruppi di ballo e diversi sketch comici che hanno strappato più di un sorriso, tra cui il tanto atteso numero del ragioniere Ugo Fantozzi, magistralmente impersonato da Enzo Galati, che ha fatto impazzire il pubblico con la sua performance. Ad arricchire il Carnevale, è stata anche la presentazione della mascotte “Scialantella”, ideata e donata dai disegnatori Onofrio Maccarone e Andrea Calabrò, una figura che raccoglie in sé i tratti distintivi di tutti i rioni partecipanti al carnevale sancalogerese.

La giuria, composta da esperti del settore come Onofrio Maccarone (fumettista e disegnatore), Andrea Calabrò (production manager Makers&Makers), Sefora Caimano (coreografa), Teresa Molino (stilista), Pantaleone Rombolà (artista e scultore), Giuseppe Famà (arte scultorea) e Rocco Famà (arte scultorea), ha premiato il rione Calvario come miglior carro con il tema “Supereroi”. Subito dopo si sono piazzati il rione Fontana vecchia con “Spazio… ai sogni” e il rione Pigna con “Pigna park”. Tra i gruppi mascherati, il primo posto è andato al rione Pigna, seguito da Fontana vecchia e Calvario. La miglior maschera isolata è stata giudicata quella del rione Schioppo, che ha presentato “La doppia essenza”.

CARNEVALE SAN CALOGERESE, ORGANIZZATORI SODDISFATTI

Soddisfatta per il grande successo dell’evento, la neo presidente Graziella Castagna ha espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del Carnevale: dai rioni per l’impegno profuso, all’amministrazione comunale per il supporto e il patrocinio, agli sponsor per il loro sostegno economico, fino ai carabinieri della Stazione di San Calogero per aver garantito la sicurezza durante la manifestazione. Un pensiero commosso è andato, infine, al compianto Salvatore Manco, storico presidente dell’associazione “Vivi San Calogero”, che ci ha lasciato lo scorso anno e che è stato artefice del successo delle edizioni precedenti.