Mileto, una serata per i 20 anni del Carnevale Miletese

Evento in piazza a Mileto organizzato dall’omonima associazione per ricordare i 20 anni del Carnevale Miletese

MILETO (VIBO VALENTIA) – La prima edizione del Carnevale Miletese risale al 2004. Una edizione forse un po’ acerba ma che in se aveva tutti i presupposti per avviare un percorso. Un susseguirsi di eventi che nel giro di pochi anni sono diventati la base per la costruzione di un progetto, il Carnevale Miletese, che aveva come obiettivo quello di dare alla provincia di Vibo Valentia un proprio evento allegorico di riferimento. Vent’anni dopo, forti di una generale considerazione positiva, i componenti dell’Associazione Carnevale Miletese hanno deciso di celebrare l’anniversario ripercorrendo i momenti più significativi e offrendo al pubblico presente in piazza Badia (che ospitò le prime edizioni della manifestazione carnascialesca), questa sera 6 agosto 2024 a partire dalle 21.30, uno spettacolo musicale. Un po’ di intrattenimento a far da corollario al viaggio indietro nel tempo alla riscoperto del “grande evento allegorico dell’anno”.

Tutto ha avuto inizio nell’autunno del 2003 quando l’allora responsabile degli spettacoli dell’Associazione Turistica Proloco di Mileto, Francesco Ciccone, prese l’iniziativa di indire un incontro tra tutte le associazioni e i comitati presenti in città con lo scopo di dare vita ad un grande carnevale. L’idea piacque a tutti ma i tempi erano stretti e tutto si rinviò all’anno successivo.

20 ANNI DI CARNEVALE MILETESE

Il 2004, esattamente 20 anni fa, segna l’avvio del Carnevale Miletese con una prima edizione in cui ancora non esisteva una vera organizzazione, la nascita del comitato Carnevale Miletese arriverà formalmente solo alcuni mesi dopo nel novembre 2004, ma si era deciso di procedere tutti insieme con una sorta di coordinamento. Con questa organizzazione si decise di partire coinvolgendo le scuole del territorio, le associazioni, il Comune (sindaco Domenico Antonio Crupi) ed anche la Provincia di Vibo Valentia, all’epoca guidata da Gaetano Ottavio Bruni. In quell’occasione fu lo stesso presidente della Provincia che incoraggiò l’iniziativa suggerendo la nascita di una organizzazione più stabile e strutturata, cosa che avrebbe permesso la partecipazione anche dell’amministrazione provinciale.

Il 2004 fu il banco di prova, la manifestazione ebbe successo e un gruppo degli iniziali partecipanti diede vita al Comitato Carnevale Miletese. Si trattava di Fortunato Ascoli, Francesco Ciccone, Nicola Evolo, Salvatore Pedullà, Agostino Porcini, Francesco Ridolfi e Fortunato Zoccoli che ne divenne il primo presidente.

Il 2005 divenne quindi l’anno della scommessa. Passare da una semplice manifestazione ad un evento. Si raggiunse un accordo per un protocollo d’intesa con Provincia di Vibo Valentia, Comune di Mileto e Pro Loco di Mileto e la macchina del Carnevale prese vita in modo strutturato. Nel 2004, con la costituzione del comitato, era stato predisposto un logo ufficiale cui nel 2005 venne affiancata una sigla ufficiale dal titolo Carnival, opera del maestro Pino Greco. Due segni distintivi che, assieme al colore viola, da quel momento avrebbero accompagnato l’evento nel tempo. Nel 2010 si scioglie il Comitato e nasce l’Associazione Carnevale Miletese e nel frattempo Pedullà lascia l’organizzazione ed entra nella squadra Antonio Sorrentino.

LE EDIZIONI ANNULLATE E LA PAUSA DOVUTA AL COVID

Dal 2004 ad oggi sono trascorsi 20 anni ma non ogni anno si è svolto il Carnevale. Per varie ragioni, infatti, alcune edizioni sono state annullate. Ad ogni modo la manifestazione ha registrato ininterrottamente una edizione dal 2004 al 2012. Nel 2013 il primo stop per carenze di fondi. Situazione ripetutasi anche nel 2015 e 2016. Dal 2017, però, nuova linfa ha alimentato l’evento che, arrivando ad attirare nella città normanna anche 20 mila persone nella giornata principale (la domenica di carnevale), è ripartito di slancio per le edizioni 2017-2018-2019-2020.

Nel 2020, però, il Carnevale farà appena in tempo a svolgersi, pochi giorni dopo la chiusura dell’evento, infatti, la pandemia di Covid cambierà le abitudini e segnerà una nuova evoluzione nell’organizzazione degli eventi pubblici. Per 2 anni 2021 e 2022, in ossequio alle prescrizioni antipandemiche, il Carnevale Miletese non si svolgerà. Sarà il 2023 l’anno della grande ripresa con un evento, il primo post pandemico, che ha messo in luce la voglia di incontrarsi e festeggiare della popolazione facendo segnare un nuovo, grande successo di pubblico.

Il 2024 ha fatto segnare un nuovo stop dovuto a motivi logistici. La presenza sul percorso di diversi cantieri pubblici e privati e alcune indisponibilità organizzative interne non hanno permesso la realizzazione dell’edizione del ventennale. Un appuntamento che però l’Associazione oggi presieduta da Antonio Sorrentino non ha voluto saltare realizzante l’appuntamento in piazza Badia di oggi 6 agosto. Appuntamento che si chiuderà con lo spettacolo “Celebrity Stars”, uno show dance musicale con esibizioni e coreografie sulla musica dagli anni 70 ad oggi e con l’obiettivo di regalare a tutti una serata di svago e divertimento.