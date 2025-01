Carnevale Miletese, parte l’organizzazione dell’edizione 2025

2 minuti per la lettura

Parte la macchina organizzativa del Carnevale Miletese, annunciata la data dell’edizione 2025 e confermati i concorsi allegorici per carri e gruppi in maschera

MILETO (VIBO VALENTIA) – «È partita ormai da alcuni giorni la macchina organizzativa per la realizzazione dell’edizione 2025 del Carnevale Miletese, il grande evento allegorico dell’anno promosso dall’associazione Carnevale Miletese in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mileto, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Il grande evento allegorico quest’anno si svolgerà nella giornata di domenica 2 marzo».

A dare l’annuncio della imminente partenza della grande macchina organizzatrice del Carnevale Miletese è la stessa Associazione guidata dal presidente Antonio Sorrentino che però al momento mantiene il riserbo riguardo il programma della giornata di festa.

«Ciò che è già stato definito – ha chiarito il sodalizio – è il momento del raduno delle attrazioni che faranno parte del corte allegorico. I partecipanti all’appuntamento con l’edizione 2025 del Carnevale si raduneranno alle 14.30 sul centralissimo Corso Umberto I per il consueto taglio del nastro che darà il via all’evento. Il corteo si muoverà a partire dall’incrocio tra corso Umberto I e via Episcopio per poi proseguire e svilupparsi in sfilata lungo un circuito cittadino che attraversa Corso Umberto I, via Vittorio Emanuele III, via Duomo e Via Episcopio per poi reimmettersi su Corso Umberto I. Il tutto per diverse volte fino alla conclusione in Piazza Pio XII».

CARNEVALE MILETESE EDIZIONE 2025, CONFERMATI I CONCORSI ALLEGORICI

«Figuranti, carri e gruppi in maschera – ha aggiunto nella nota l’Associazione – si avvicenderanno per una sfilata che avrà l’obiettivo di svilupparsi in un lungo e festoso serpentone fatto di colori, coriandoli e divertimento. Dopo il passaggio del Corteo Allegorico e la presentazione delle diverse attrazioni il programma della serata prevede il posizionamento dei carri eventualmente partecipanti al concorso allegorico lungo le vie prossime a Piazza Pio XII a far da cornice al lo spettacolo di chiusura che avrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione dei concorsi allegorici dedicati ai carri e ai gruppi in maschera».

Per quanto riguarda, infine, i concorsi allegorici riservati a carri e gruppi in maschera, l’Associazione Carnevale Miletese ha confermato che «anche quest’anno il regolamento del concorso prevede la premiazione dei primi 3 carri e dei primi 3 gruppi classificati. La graduatoria sarà stilata in base al giudizio espresso dai 7 componenti della Giuria che valuteranno le diverse formazioni mimetizzati tra la folla ed in forma anonima».