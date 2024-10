Successo a Ferrara e Catanzaro per il pianista calabrese Roberto Giordano

2 minuti per la lettura

Concerti e ovazioni a Ferrara e Catanzaro per il pianista calabrese Roberto Giordano che conferma una caratura di livello internazionale

FERRARA – Era preannunciato come un vero e proprio evento musicale per la stagione 2024/25 e non ha tradito le attese. Il recital che Roberto Giordano ha tenuto martedì 15 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Comunale di Ferrara, per il prestigioso festival Ferrara Musica.

La stagione musicale del teatro di Ferrara ha in cartellone grandi nomi della musica come i pianisti Maria João Pires, Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Beatrice Rana, il violoncellista Mischa Maisky, direttori quali Daniele Gatti, Riccardo Muti, Iván Fischer, Charles Dutoit, Andrés Orozco-Estrada. Tra queste grandi stelle internazionali spicca anche quella del pianista calabrese, originario di Mileto, Roberto Giordano.

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO DI FERRARA DI ROBERTO GIORDANO

Martedì sera durante il proprio recital Giordano ha proposto nel suo programma alcuni dei maggiori capolavori della letteratura pianistica, come le Quattro Ballate Op. 10 di Brahms e l’integrale delle Ballate di Chopin (raramente eseguite in pubblico tutte insieme). «Il primo ciclo, le quattro Ballate Op.10 di Brahms – spiega una nota esplicativa al programma eseguito – ispirato alla Ballata scozzese ” Edward”, è più unitario, sia per l’impianto armonico che per la struttura drammaturgica. Ultima delle opere del primo periodo brahmsiano, essa ci immerge in un’atmosfera nordica, in cui si alternano motivi eroici, drammatici e momenti di grande e intimo sentimento».

Per quanto riguarda, invece, «le Ballate di Chopin, raramente eseguite nel loro insieme, sono quattro capolavori che abbracciano tutto l’arco creativo-temporale della produzione chopiniana dal 1831 al 1843. Anch’esse ispirate alla letteratura, nella fattispecie al poema “Konrad Wallenrod” del poeta polacco Adam Mickiewicz, queste opere costituiscono una summa dell’estetica chopiniana. Con la loro ricchezza e complessità guidano l’ascoltatore in un universo di emozioni che trascendono l’epica del componimento poetico a cui si ispirano».

Per il pubblico presente il recital è stato «un viaggio lungo due cicli di poemi epici, che hanno fatto la storia della letteratura del pianoforte, introdotto dal misterioso Preludio Op.45 di Chopin». Il concerto ha raccolto l’apprezzamento del numeroso pubblico presente in sala che ha riservato al pianista calabrese anche una vera e propria standing ovation.

SUCCESSO ANCHE A CATANZARO

Il concerto del 15 ottobre ha seguito un altro recital anch’esso particolarmente apprezzato dal pubblico intervenuto.. Sabato 12 ottobre, infatti, Roberto Giordano si è esibito anche in Calabria, per gli Amici della Musica di Catanzaro in collaborazione con AMA, presso la sala De’ Nobili. Si tratta della prima esibizione del pianista miletese nel capoluogo di Regione. Per il concerto

di Catanzaro ha scelto di esibirsi in musiche di Fryderyk Chopin e Johannes Brahms.