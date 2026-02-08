Melacanto Talent, Beatrice Lico vince il contest nazionale

3 minuti per la lettura

La giovane cantante miletese Beatrice Lico ha conquistato il primo posto al contest nazionale di Melacanto Talent che prevede la produzione e distribuzione di due brani inediti

MILETO – Il talento non ha età e Beatrice Lico lo ha dimostrato con una determinazione che ha lasciato il segno nel panorama musicale emergente. La dodicenne di Mileto ha conquistato, lo scorso 3 febbraio, il gradino più alto del podio nella settima edizione di MelaCanto Talent, un contest di rilevanza nazionale che fonde performance dal vivo e risonanza digitale per lanciare le nuove promesse del canto.

La scalata di Beatrice verso la vittoria è stata segnata da momenti di profonda commozione. Già durante la semifinale, la giovane artista aveva rapito il cuore del pubblico e della giuria con l’interpretazione del suo brano inedito, “Sogno tra le stelle”. Una canzone densa di significato, dedicata alla figura del nonno e al legame indissolubile che li univa attraverso il grande amore condiviso per la musica.

Il trionfo in questa competizione, che prevede una selezione rigorosa basata sul feedback di coach professionisti e del pubblico online, apre ora a Beatrice le porte del mercato discografico. Grazie a questo primo posto, la giovane cantante si è infatti aggiudicata la produzione e la distribuzione di due brani inediti con l’etichetta “i per i recording label”, un passo concreto e prestigioso verso una futura carriera professionale.

L’IMPEGNO DI BEATRICE LICO DIETRO IL SUCCESSO AL MELACANTO TALENT

Dietro questo successo c’è un percorso di studio costante e appassionato. Beatrice Lico è seguita dalla Maestra Caterina Francese e frequenta il Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, un’eccellenza del territorio che da anni si impegna a coltivare le potenzialità dei ragazzi calabresi. Fondamentale per la riuscita dell’impresa nel talent è stato inoltre il supporto della coach Giulia Penza, cantante e insegnante di canto, che ha accompagnato l’allieva passo dopo passo, affinandone la tecnica e la presenza scenica fino alla finale.

Nonostante la giovane età, Beatrice Lico non è nuova alle luci della ribalta e vanta già un curriculum di tutto rispetto nelle kermesse nazionali. La scorsa estate, infatti, si era distinta arrivando in finale al celebre “Il Cantagiro” a Senigallia e partecipando con successo al “Premio Mia Martini” nella categoria “Una Voce per Mimì” a Scalea. Questo nuovo successo rappresenta dunque la conferma di una crescita artistica costante e un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità di Mileto, che oggi osserva la sua piccola “stella” iniziare a brillare sempre più intensamente nel firmamento della musica italiana.