Mileto, successo per la giovane Beatrice Lico giunta in finale al Cantagiro

L’undicenne Beatrice Lico ha conquistato la finale del 62esimo Cantagiro esibendosi tra i 24 giovani finalisti nello spettacolo di chiusura della manifestazione

MILETO – La passione per la musica non conosce età e ne è prova l’incredibile risultato ottenuto dalla undicenne di Mileto Beatrice Lico, che ha conquistato un posto tra i 24 finalisti dell’edizione 2025 de “Il Cantagiro”. Lo storico concorso canoro, nato negli anni ‘60, è da sempre una fucina di talenti e ha contribuito a lanciare alcune delle voci più amate della musica italiana.

Il percorso di Beatrice verso la finale non è stato semplice. Nello stage allestito in Piazza Roma, a Senigallia, si sono sfidati ben 40 giovani artisti provenienti da ogni parte d’Italia, tutti accomunati dal sogno di salire su quel palco che ha visto passare generazioni di cantanti. Tra loro, la voce della piccola calabrese ha colpito la giuria per timbro, interpretazione e qualità che le hanno permesso di emergere e ottenere l’accesso alla serata conclusiva, svoltasi domenica 7 settembre nella stessa città.

La serata guidata dal conduttore Marco Zingaretti, è stata illuminata anche dalla sua esibizione, carica di emozione e maturità artistica, incantando il pubblico e rappresentando con fierezza la sua Calabria. In un concorso che mette a confronto giovani promesse da ogni regione, la sua performance è parsa un simbolo di dedizione e passione per la musica.

BEATRICE LICO, DA MILETO AL CANTAGIRO

Dietro questo traguardo vi è un percorso di studio e sacrificio. Beatrice frequenta il Cantiere Musicale Internazionale del Maestro Roberto Giordano, realtà formativa di eccellenza che fonda le sue radici proprio a Mileto, ed è seguita con attenzione dalla maestra Caterina Francese, che ha creduto nelle sue potenzialità e l’ha accompagnata in questa significativa esperienza. Un impegno costante che dimostra come, anche a soli 11 anni, si possa affrontare con serietà e determinazione un palcoscenico tanto importante.

Beatrice Lico

Il festival porta con sé l’eco dei grandi nomi della musica italiana – da Mia Martini ai Ricchi e Poveri, fino a Gianni Morandi – che in passato hanno calcato lo stesso palcoscenico, rendendolo un luogo carico di storia e suggestione. In questo scenario ricco di memoria e prestigio, anche Beatrice, in gara con lo pseudonimo Bellatrix, ha potuto sognare e dimostrare il proprio talento, interpretando con intensità e sicurezza “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini. Oggi la giovanissima e promettente artista può contare non solo sulla propria determinazione, ma anche sull’abbraccio caloroso della sua comunità, che continua a sostenerla con orgoglio in una competizione di altissimo livello.

Il cammino di Beatrice al Cantagiro segna soltanto l’inizio di una storia che promette di arricchirsi di nuovi capitoli. La sua voce fresca e luminosa, unita a una sorprendente maturità interpretativa, lascia intravedere prospettive importanti per il futuro.