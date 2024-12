X Factor Albania, Fortunato Cugliari al primo live del talent show

2 minuti per la lettura

Fortunato Cugliari in live su X Factor Albania, il giovane cantante calabrese sarà in diretta a giocarsi le proprie carte nella competizione della versione albanese del popolare talent show

MILETO (VIBO VALENTIA) – Cresce l’attesa per l’esibizione di Fortunato Cugliari a X Factor Albania 2024. Il giovane artista calabrese originario di Mileto sarà questa sera, 20 dicembre 2024, in onda alla prima live della versione albanese del popolare format musicale. Si esibirà sostenuto dal suo giudice di riferimento che sarà Elhaida Dani nota cantante albanese. Mentre Soni Malaj altra nota cantante albanese ha dato la notizia del passaggio al live a Fortunato Cugliari non senza un piccolo brivido. L’artista albanese infatti approfittando della necessità di tradurre in Italiano al cantante miletese il giudizio e l’annuncio della giudice ha fatto finta di comunicare il mancato passaggio precipitando nello sconforto Cugliari che, comunque, ha preso la notizia con stile. Tuttavia pochi secondi dopo il colpo di scena: “Scusa mi stavo sbagliando ha detto che sei in live” scatenando la gioia di Cugliari. (GUARDA IL VIDEO IN CODA ALL’ARTICOLO)

Il momento dell’annuncio del passaggio live di Fortunato Cugliari

«È un momento speciale per me – ha raccontato Fortunato Cugliari alla vigilia del debutto in diretta sul canale TVKLAN – uno di quelli che segna un nuovo inizio. Sto lavorando duramente e con tanta passione per prepararmi al primo live, cercando di dare il meglio di me stesso in ogni passo di questo percorso. Ogni giorno mi sento più motivato, perché sento che questa è la strada giusta per esprimere la mia musica e ciò che sono. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sostengono in questa avventura. Non vedo l’ora di salire sul palco e dimostrare che, quando si crede nei propri sogni, nulla è impossibile».

Per poter seguire in Italia l’esibizione di Fortunato Cugliari durante il live di X Factor Albania è necessario scaricare l’applicazione TV KLAN dagli store digitali Google o Apple, cliccare sulla terza icona dell’app e poi sull’icona con il logo Tv Klan. Oppure su Youtube sul canale ufficiale di X factor Albania. Ma in questo caso, come già avvenuto lo scorso novembre in occasione della prima esibizione durante le selezioni, la pubblicazione avverrà solo dopo l’esibizione,

GUARDA IL VIDEO CON L’ANNUNCIO DEL PASSAGGIO AL LIVE DI X FACTOR ALBANIA DI FORTUNATO CUGLIARI

Fortunato – Vilat | X Factor Albania 2024