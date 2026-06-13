A Tropea Festa della Vela Latina: tradizione e mare al centro dell’evento

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L’appuntamento della Festa della Vela Latina a Tropea vedrà la partecipazione di imbarcazioni storiche nazionali e internazionali

TROPEA – Oggi (13) e domani (14 giugno), il Porto di Tropea diventerà il palcoscenico della quarta edizione del raduno “Festa della Vela Latina”, un evento che celebra la tradizione marinara e l’arte della navigazione classica. Organizzato dal Vela Club Tropea in collaborazione con l’Antica Marineria Catonese, l’appuntamento vedrà la partecipazione di imbarcazioni storiche nazionali e internazionali, tra cui spicca la storica “Sant’ Agata Odissey”, varata nel 1917 a Ølve, in Norvegia. Il Programma dell’Evento prevede per sabato 13 giugno: Ore 11:00 – Prima veleggiata nelle acque di Tropea; ore 15:00 – Visita guidata alle imbarcazioni ormeggiate.

IL PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE: CONVEGNO DAL TITOLO “LA VELA LATINA TROPEA E DINTORNI”

Ore 17:00 – Convegno culturale dal titolo “La vela latina Tropea e dintorni”. Introdurranno il presidente del Vela club Tropea, Sabatino La Torre, e Luigi Stilo, presidente dell’associazione Antica Marineria Catonese. Seguiranno i saliti delle autorità tra cui i sindaci di Tropea e Parghelia. Giovanni Macrì e Antonio Landro, Valentina Colella presidente VI zona Fiv Calabria/Basilicata, Vincenzo Di Salvo, Amministratore delegato del porto di Tropea, Guido Avallone C.F.C.P. Vibo Valentia e Giuseppe Durante Luogotenente Ufficio locale Marittimo Tropea. A relazionare saranno Nicolantonio Cutuli, dirigente dell’Istituto Superiore di Tropea, Vincenzo Calzona, direttore del Museo civico di Ricadi e del Museo del mare Parrocchiale di Parghelia, rappresentanti del Museo civico del mare di Tropea. A moderare l’evento sarà Antonio Ferrara. Domenica 14 giugno, invece, alle ore 11 vi sarà la seconda veleggiata per l’assegnazione del IV Trofeo Challenger. Alle Ore 17, la Cerimonia di premiazione concluderà i due giorni.