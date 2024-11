Volley B2: la Tonno Callipo batte la Reghion nel derby – VIDEO

1 minuto per la lettura

Volley: nella quarta giornata di campionato la Tonno Callipo si è imposta sulla Reghion con il risultato di tre a zero su un avversario che ha saputo impensierirla nella prima frazione

Ancora una vittoria per la Tonno Callipo nel campionato di Serie B2, stavolta nel derby con la Reghion Volley. Il risultato finale di 3-0 (25-21, 25-16, 25-12) racconta di una squadra, quella di Boschini, superiore in tutto all’avversaria, ma sul campo la formazione ospite se l’è giocata al massimo. In particolare nella prima frazione, la squadra di coach Camiolo è arrivata ad avere sei punti di vantaggio, costringendo così il tecnico di casa a chiamare time out per risolvere le cose.

RISCATTO TONNO CALLIPO E AFFERMAZIONE SULLA REGHION NEL DERBY

Al Pala Valentia la Reghion ha quindi impensierito le giallorosse, ma la Tonno Callipo ha saputo rialzarsi, trascinata dalla centrale Camilla Macedo. Con lei al servizio è arrivata così la rimonta e la conseguente vittoria del primo set. Senza storia le altre due frazioni e per la Tonno Callipo si tratta della terza vittoria di fila, la seconda in casa, dove aveva già battuto l’Orlandina. La Reghion è quindi battuta, ma ne esce a testa alta: ha dato il massimo.